Dit jaren ’90-icoon is volledig uitgevoerd in carbon

Deze auto is flink gerestomod.

De Lamborghini Diablo droogt bijzonder goed op. Je zou dus kunnen zeggen: deze auto heeft helemaal geen restomod nodig. Aan de andere kant: tijdloze auto’s zijn juist heel geschikt voor een restomod. Die kun je namelijk met kleine aanpassingen modern laten ogen.

De Diablo restomod van Eccentrica kregen we in 2023 voor het eerst te zien, maar nu tonen de San Marinezen een nieuwe variant. Ze hebben de Diablo voorzien van het ‘Pacchetto Titano’. Dit maakt de auto volgens de makers geschikt voor een incidentele trackday.

Met het ‘Pacchetto Titano’ krijg je onder meer een carbon spoiler, een aangescherpt onderstel, een fellere gasrespons en een sportstuur. Verder valt natuurlijk op dat dit exemplaar volledig uitgevoerd is in naakt carbon. Dat is geen onderdeel van het Pacchetto Titano, maar het behoort dus wel tot de mogelijkheden.

De hele carrosserie is overigens opnieuw ontworpen. In totaal zijn er maar liefst 3.540 nieuwe onderdelen. Eccentrica heeft dus geen half werk geleverd met deze restomod. Onder de motorkap huist gelukkig nog steeds een atmosferische 5,7 liter V12, die 550 pk levert en gekoppeld is aan een handbak.

Je hebt dus een old school rijbeleving in deze Diablo, die je in een moderne Lambo niet gaat vinden. Er zijn 19 gelukkigen die een Eccentrica Diablo in ontvangst mogen nemen, al dan niet met Pacchetto Titano.