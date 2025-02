School veilt prachtige autocollectie omdat studenten Tesla’s willen

De studenten willen zelfrijdende auto’s, geen Mercedes 300 SL Gullwing.

Terwijl nieuwe generaties opkomen, verdwijnen oudere steeds verder in de vergetelheid. Ga maar na: hoeveel auto’s ken jij uit het prille begin van de automobiel? Ik kom ook niet veel verder dan de Patentwagen en de T-Ford. Daarom vindt de Academy of Art University in San Francisco het hoog tijd om de autocollectie te veilen en van de opbrengst modernere klassiekers te kopen.

De eerste voorzitter van de universiteit, Dr. Richard Alan Stephens, bedacht jaren geleden om voor zijn school een autocollectie te beginnen. Het zou als inspiratie kunnen werken voor de studenten. Later beheerde dochter Elisa Stephens enkele decennia de collectie. Maar nu gaat de bezem er doorheen.

Meer interesse in andere auto’s

Tegen de lokale krant San Francisco Chronicle vertelt Jana Sue Memel over de reden achter de veiling. Memel was ooit filmproducent en is nu de vice-voorzitter van de school. Ze zegt: ”Onze studenten zijn meer geïnteresseerd in muscle cars. De opbrengst van de veiling gaat naar Amerikaanse en Japanse muscle cars uit de jaren ’60 tot ’80. Zelfs onze huidige generatie studenten is dol op muscle car.”

Een greep uit de autocollectie van de Academy of Art University in San Francisco

Maar er zijn nog meer auto’s waar de jeugdigen in geïnteresseerd zijn. Wayne Barnes taxeerde de auto’s uit de schoolcollectie. Hij sprak studenten van de kunstuniversiteit. De studenten vragen aan Barnes of hij geen zelfrijdende auto’s heeft. Barnes antwoordt met: ”Willen jullie niet zelf rijden dan?”.

Een schrijver van de Amerikaanse Antique Automobile Club weet het zeker. ”Jonge autoliefhebbers zijn tegenwoordig niet meer geïnteresseerd in een Duesenberg uit 1930. Ze willen Tesla’s.”

De autocollectie van de school

Voor wie wel nog geïnteresseerd is in klassiekers biedt de collectie van de Academy of Art University veel moois. Er worden in totaal 105 bijzondere auto’s geveild. Zoals de Mercedes 300 SL Gullwing boven dit artikel. Of een Cadillac 62 Coupe de Ville “Elvis III” Custom, een amfibieauto uit de jaren ’70 of een beeldschone Lagonda uit 1939.

Wat de auto’s zullen opbrengen, is nog lastig in te schatten. Alle veilingitems worden geveild zonder minimumprijs. Oftewel: de hoogste bieder wint de auto, ongeacht het bod. De veiling wordt gehouden bij Broad Arrow Auctions en begint op 15 februari. Je kunt ook online bieden.