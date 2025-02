Oeps: F1-sponsor onder vuur door advertentie bij porno

De hoofdsponsor van het F1-team trekt aan het kortste eind.

Er is ook altijd wel iets aan de hand met F1-sponsoren. Als het geen verkapte reclame voor een sigarettenmerk is, dan is het wel een twijfelachtig energiedrankje. En dan heb ik het bij dat laatste geval nog niet eens over de werkgever van Max Verstappen. Nu ligt een F1-sponsor onder vuur vanwege een link met porno.

Het gaat om Stake, een van hoofdsponsoren het Stake F1 Team Kick Sauber-team. Je weet wel, dat achterhoedeteam waar vorig jaar Zhou en Bottas reden, komend seizoen Hülkenberg en Bortoletto rijden en waar Audi volgend jaar de scepter zwaait. Stake is sowieso al een obscuur bedrijf. Weet jij eigenlijk wat Stake precies doet om geld te verdienen? Als je steakrestaurant dacht, ben je af.

Stake is een online casino waar je met cryptovaluta zoals Bitcoin kunt betalen. In Nederland was Stake al verboden, en binnenkort volgt ook een verbod in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de gokcommissie van het VK bepaald. Waarom? Nou, Stake had een reclame in een video van natuurfilmactrice Bonnie Blue. In de video stond Bonnie voor een school in Nottingham en riep de mannelijke studenten op om het bed met haar te delen. Erg galant van d’r, maar een balk met daarin de tekst ‘Gok verantwoordelijk’, een #ad en erachter het Stake-logo kon op weinig opgewonden reacties rekenen van de gokwaakhonden.

Het koppelen van gokken aan pornografie is verboden, volgens de actiegroep End Gambling Ads. De organisatie stapte daarom naar de UK Gambling Commission (UKGC). Die commissie neemt nu dus maatregelen. Vanaf 11 maart kunnen ook de Britten niet meer gokken via Stake.

En dat is nog niet alles. Stake is shirtsponsor van de voetbalclub Everton. De voetbalvereniging krijgt een waarschuwing van de gokcommissie en de opdracht om te voorkomen dat Stake nog zaken doet met Britten. Mocht dit door Everton toch gebeuren, dan kunnen de bestuursleden van de voetbalclub grote boetes en gevangenisstraffen verwachten.

Stake F1 ook in gevaar?

Ook in het thuisland van Sauber Motorsport – Zwitserland – is Stake een verboden website. Daarnaast draagt Sauber een andere naam tijdens de races in Bahrein, Brazilië, China, Japan, Qatar, Saoedi-Arabië, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten. In die landen is het verboden om reclame te maken voor gokbedrijven. Desondanks bleef het bedrijf geld steken in het F1-team en kwamen de stickers terug bij races buiten deze landen.