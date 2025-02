Duitse verkeersboete ontvangen? Betaal hem niet meteen!

Je kunt de Duitse verkeersboete maar beter eerst goed controleren.

Een paarse brief op de mat betekent zelden goed nieuws. In de meeste gevallen betekent het dat je ergens gepakt bent door een flitser. In Duitsland delen verschillende verkeersautoriteiten de boetes uit. Wie zo’n Duitse verkeersboete de afgelopen tijd heeft ontvangen, moet even goed kijken of er wel moet worden betaald.

Het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) – zeg maar de Duitse RDW – meldt dat er valse boetes in omloop zijn. De neppe aanmaningen verspreiden zich over e-mail. Iemand die zich voordoet als de Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)-divisie van Flensburg stuurt een bericht met daarin de opdracht om een geldbedrag over te maken vanwege een snelheidsovertreding. Bijgevoegd is een PDF met vermeende aanvullende informatie.

Zo herken je een valse Duitse verkeersboete

De eerste indicatie is eenvoudig. De KBA verstuurt helemaal geen boetes. Net als de Nederlandse RDW dus. Bovendien wordt elke boeteprocedure voorafgegaan door een hoorzitting waardoor je als schuldige de gelegenheid krijgt om commentaar te leveren op het incident. De KBA wijst erop dat de e-mails die in omloop zijn, niet afkomstig zijn van de KBA of een andere officiële instantie.

Daarnaast waarschuwt de KBA voor de link naar het pdf-bestand. Wie hier wel op klikt, kan zomaar eens gehackt worden. Verder wordt er in een officiële mail nooit gevraagd om te betalen. Tot slot kun je controleren of er ‘@ru’ in de e-mail staat en of er een dossiernummer ontbreekt. Als dat beide het geval is, heb je met een malafide mailer te maken.

En in Nederland?

Ook het RDW vraagt je niet via de mail om te betalen. Sterker nog, ook het CJIB zal je geen mail, appje of sms’je sturen met daarin een aanmaning. Een boete die je achteraf krijgt, ontvang je alleen via de brievenbus. Mocht je toch zo’n mail krijgen, dan roept het CJIB op om niet te betalen, nergens op te klikken en geen bijlagen te openen.

”Denk erom: oplichters maken in hun berichten soms linkjes die echt van het CJIB lijken te zijn. Bijvoorbeeld: cjib.nl/nubetalen. Als u daarop klikt, kunt u op een website komen die lijkt op de website van het CJIB. Op die website staat dan een link waarmee u het bedrag uit het bericht kunt betalen. Maar dat is dan altijd een website van oplichters. Trap daar niet in”, roept het CJIB op.

Mensen die een valse boete in de inbox hebben gekregen, kunnen die melden via de Fraudehelpdesk. Heb je toch per ongeluk betaald? Dan kun je aangifte doen bij de politie.

