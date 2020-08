Schraapversie Mercedes G350: een goed idee voor ons?

Mercedes komt volgende maand op de proppen met een nieuwe motor voor de G-Klasse. De Mercedes G350 is een kleine motor voor dit kaliber auto. Zou Nederland hier iets aan hebben?

Met de release van de nieuwe Ford Bronco is het duidelijk geworden: een hoop mensen hebben nog een zwak voor zeer potente offroaders, eventueel zelfs met een retro-sausje. Mercedes heeft met hun G-Klasse een schoolvoorbeeld in huis, want ook al is de nieuwste generatie echt compleet nieuw, hij lijkt nog steeds op de versie die bijna veertig jaar op hetzelfde platform werd gezet.

Nieuwe richting

Maar Mercedes kent hun klanten en weet best wat voor auto het geworden is. Voor het gros van de klandizie kun je de instapper G350d en G500 zowat vergeten. De G63 AMG, dat is de coolste. De auto die een hoop van de offroad-spullen overboord gooit voor een sportiever imago. Dat terwijl die G350d en G500 veel beter hun mannetje kunnen staan in het onverharde.

Hoe dan ook duur

De term instapper is een leuke voor landen als Nederland met een zwaar belastingklimaat. De G350d kost hier in de Nederlandse configurator 180.948 euro en de iets krachtigere G400d zit daar net boven. Waar de G500 momenteel is gebleven mag Joost weten en dus is je enige upgrade de AMG G63 voor 254.666 euro. Uitstoot was namelijk niet hetgene waar Mercedes op wilde besparen met de G-Klasse.

China

Ook in China hebben ze hier last van. Mede dankzij hun smog-problematiek worden daar heftige belastingen geheven op auto’s. Zo is het voor een groot deel van de Chinezen lastig om een G-Klasse aan te schaffen. Net zoals hier dus: of het nou een AMG G63 of G350d is: je bent sowieso een flinke bak geld kwijt. De oplossing vinden we wederom in het downsizen.

G350

Volgens Autohome.cn introduceert Mercedes volgende maand al de G350 in China. Zonder de ‘d’ van diesel en het gaat dus ook om een benzineblok. De grootte is merkwaardig: het wordt een 2.0 turbo viercilinder. Het gaat om het blok wat plaatselijk in de S320 L wordt gebruikt (motorcode M264). De Mercedes G350 krijgt dus een 299 pk sterk blok (met zo’n 400 Nm). Dat is op zich lekker pittig: de G wordt er immers niet lichter op. Schakelen gaat zoals dat recent veel gebeurt met de 9G-Tronic negentraps automaat en uiterlijke verschillen met de G350d en G500 zijn minimaal. Dit alles om de auto in een lagere belastingklasse te krijgen en daarmee de prijs omlaag te krijgen. Het gaat naar verluidt nu om een vanafprijs van net iets meer dan één miljoen yuan, zo’n 121.000 euro.

Leuk voor ons?

Vooralsnog gaat het dus om een model voor China, maar de aldaar bijna twee ton kostende G500 krijgt zo wel een veel goedkoper broertje. Dat laat je toch afvragen of het niet wat voor ons zou zijn, zo’n spaarblokje in de G-Klasse. De auto is razend populair door imago en tweeliter is geen vervanging voor het karakteristieke hoekige uiterlijk. Of zuigt zo’n Mercedes G350 al het karakter uit de G-Klasse en moet je gewoon bereid zijn om de hoofdprijs te betalen voor een kneiterdikke versie ervan?