Nieuwe CEO Renault: Alpine mag blijven, Dacia moet groter

Over een tijdje zal CEO Luca de Meo aangeven welke richting Renault op moet. Zijn eerste hints duiden erop dat Alpine mag blijven en Dacia groter moet worden.

Het doet toch een beetje pijn in het petrolhead-hart om nu al gedag te zeggen tegen Alpine. Het merk is nog vrij jong en is gericht op pure sportwagens. Maar het gaat niet al te best met Renault en naar het schijnt moest de fabriek in Dieppe opgegeven worden.

Oplossingen

Niet alleen zou dat zoals gezegd een pijnlijke steek in het petrolhead-hart zijn, omdat de Alpine een heerlijke sportwagen ‘zoals vroegâh’ is. Iets wat we de laatste tijd niet veel meer zien. Maar ook omdat Renault goede plannen had met het merk en niet voor niks relatief recent het merk een nieuw leven in blies. Daarom kwamen er al meerdere berichten over een oplossing c.q. ‘redding’ voor Alpine. Het probleem is namelijk dat het een nichemerk is en niet grote bakken geld kan binnenhalen voor Renault.

Luca de Meo

Renault is inmiddels weer bezig met opbouwen en doet dat met Luca de Meo als CEO. Die heeft tegenover Caradisiac wat boekjes open gedaan over het nieuwe plan. Over Renault zelf is niet heel veel gezegd, behalve wat we al eerder hoorden over het schrappen van de Scénic, Talisman en Espace. En de inspanningen van het E-Tech en EV-platform wat Renault in huis heeft. Interessanter zijn de uitspraken over Dacia en Alpine.

Dacia

Dacia begon als een soort lachertje. Spotgoedkope auto’s voor stuntprijzen, dus verwacht een hoop slechte afwerking en plastic. Dacia lachte echter het laatst. Momenteel is alles wat ze in huis hebben een prima aanbieding en een goede budget-manier om toch Renault te rijden. De Meo vindt het een wonder dat het businessmodel gewoon werkt. Er is veel geld te verdienen in de Renault-dochter. Daarom is het tijd voor Dacia om met grover geschut te komen. “Dacia moet bloeien.” Omdat het assortiment nu ietwat schaars is (Sandero, Logan (MCV), Duster, Dokker, Lodgy) zou het merk sowieso wat extra modellen kunnen introduceren.

Alpine moet blijven

De Meo is ook te spreken over Alpine. Volgens hem is het merk prima als een nichemerk. De bijl erin zetten zit er daarom niet in als het aan De Meo ligt. Het merk is juist gebouwd op winst maken en niet op het behalen van gigantische volumes. Zo weinig een last aan het been, zo veel geld komt er gewoon in het laatje (relatief gezien dan). Wel vindt De Meo dat het merk veel beter benut kan worden.

Is Alpine daarmee gewoon gered? Laten we hopen van wel. In ieder geval is De Meo dus niet meedogenloos wat betreft het sportwagenmerk.