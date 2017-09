Schrecklich! BMW F80 M3 legt het loodje

Naar verluidt kreeg deze M3 puntenaftrek van de jury, omdat de landing niet helemaal vlekkeloos verliep.

Een combinatie van ongelukkige omstandigheden leidde in het germanesque Rheinland-Pfalz onlangs tot een afgeschreven BMW F80 M3 (rijtest). De 21-jarige bestuurder van de BMW reed op de A6 richting Mannheim met een nette snelheid van zo’n 150 kilometer per uur. Probleem is alleen: het regende, het waaide hard en zijn bandjes waren behoorlijk kaal.

In tegenstelling tot de film Cocktail kende deze cocktail kende geen zoet einde, want de M3 heeft op enig moment het asfalt verlaten. Vervolgens denderde de auto 20 meter door op het grassige niemandsland tussen de linkerrijbaan en de vangrail. De man achter het stuur slaagde er niet in de zijn auto weer in het juiste spoor te brengen, maar knalde uiteindelijk aan de réchterkant van de weg de vangrail in. De auto sloeg daarop meerdere keren over de kop en kwam pas honderd meter verderop tot stilstand.

De M3 is afgeschreven en er is flink wat schade aan alle vangrails et cetera. De bestuurder raakte ook zwaar gewond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis, maar hij maakt het inmiddels naar omstandigheden goed. Red de BMW M3’s!

Image-Credit: Polizei Rheinland-Pfalz

Bedankt Kevin voor de tip!