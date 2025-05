Derde generatie BMW M6 droogt uitstekend op

Voor een 13 jaar oude auto oogt deze BMW M6 Cabriolet op Marktplaats ontzettend fris.

De tweede generatie BMW M6 met V10 is misschien iconisch, maar toont wel zijn leeftijd. Dat doet de derde generatie, zeker in een smakelijke specificatie, toch een stuk beter We vonden dit pareltje op Marktplaats en deze derde generatie BMW M6 maakt toch wel hebberig. Zeker zo als cabriolet.

BMW M6 Cabriolet op Marktplaats

De juiste spec doet een hoop. Laten we eerlijk zijn. Een grijze of zwarte M6 van deze generatie is prima, maar niet echt een auto waar de nekken van gaan draaien. Dat is met deze cabriolet wel anders. Uitgevoerd in San Marino Blue met een wit leder interieur. Om je vingers bij af te likken.

De generatie M5/M6 was de eerste met de 4.4 liter biturbo V8. Een aandrijflijn die doorontwikkeld werd en vandaag de dag nog steeds te vinden is in de M5 en M8 van de huidige generatie. Waar de nieuwe generatie BMW M’s met deze motor hulp krijgen met M xDrive, is deze M6 nog volledig aangewezen op de achterwielen.

Met 561 pk kan dat best tricky zijn. Wel leuk is dat deze generatie nog de M DCT automaat heeft, die lekker ruig kan zijn. 0-100 km/u doet de M6 in slechts 4,2 seconden.

Deze achtcilinder van BMW staat niet bekend als meest symfonische motor ooit. Het was dan ook een veelgehoorde klacht met de onthulling van deze generatie M5 en M6. Waar de M5’s inmiddels behoorlijk afgeschreven zijn, moet je voor zo’n BMW M6 Cabriolet nog wel diep in de buidel tasten. Mooie spullen kosten geld.

De BMW M6 Cabrio is uitgevoerd met onder andere softclose deuren, Bowers & Wilkins audio en een Merino lederen interieur. Geen straf om naar Frankrijk of Italië af te reizen met deze blauwe parel. Daar staat nog wel een stevige prijs tegenover. De M6 uit 2021 met 142.161 km op de klok staat te koop voor 44.950 euro.