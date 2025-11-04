Deze neppe M6 is twee keer zo duur als een echte

Ondanks alle M-striping is dit géén M.

De laatste generatie 6 Serie – de 6 Serie GT vergeten we even – is een van de fraaiste moderne BMW’s. Deze auto klopt gewoon helemaal, al zijn er misschien mensen die het een ouwelullenbak vinden. Dat kan echter niet gezegd worden van de auto die nu bij Leitner te koop staat.

Dit exemplaar is namelijk voorzien van een dikke widebody, een M-livery en goudkleurige 21 inch velgen. Een tikkeltje ordinair, maar toch wel heel erg lekker. De auto doet een beetje denken aan het M6 GT3-project van Junior Strous (kennen we die nog?). Die was alleen nog iets extremer.

Er is alleen één probleem met deze auto: het is helemaal geen M6. Terwijl er wel M6-logo’s en M-striping op zitten. Daarmee moeten we deze auto toch echt in de wannabe-categorie plaatsen. Daar is gelukkig een oplossing voor: de M6-badges eraf halen.

In werkelijkheid is het een 650i, wat natuurlijk helemaal geen auto is om je voor te schamen. Integendeel, deze uitvoering heeft gewoon een dikke biturbo V8, die 402 pk en 600 Nm levert. Maar toch lijdt deze auto aan een ernstig minderwaardigheidscomplex.

Er is in ieder geval flink geld gestoken in dit project. De bodykit is afkomstig van Prior Design en de velgen van Vossen. Dat is geen goedkoop spul. Verder is de auto voorzien van een H&R-onderstel en nog wat aanpassingen die niet gespecifeerd worden.

Dan nu het prijskaartje. Leitner wil – hou je vast – €79.500 hebben voor deze auto. Om dat even in perspectief te plaatsen: je hebt al een echte M6 vanaf 40 mille. Dus ja, dan is 80 mille wel héél veel geld voor een 650i, bodykit of geen bodykit.