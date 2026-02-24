De MX-5 met V6 mocht eigenlijk niet bestaan, maar werd toch gebouwd

Mazda bouwde ooit stiekem een MX-5 met een echte motor, maar liet het idee helaas weer varen

De Mazda MX-5 staat al decennia lang symbool voor eenvoudige sportiviteit. Licht, achterwiel aangedreven en altijd een viercilinder. Toch blijkt nu dat Mazda’s ingenieurs zich ooit aan iets hebben gewaagd zonder het ons te vertellen. Achter gesloten deuren bouwden ze een MX-5 met een V6. Niet omdat het moest, maar omdat het kriebelde.

Een project na werktijd

Het bijzondere experiment vond zo’n twintig jaar geleden plaats en was geen officieel Mazda-project. Christian Schultze, hoofd onderzoek en ontwikkeling bij Mazda Europe, vertelt tegenover AutoRAI dat de auto uit pure liefhebberij ontstond. Ingenieurs sleutelden er in hun vrije uren aan, simpelweg omdat ze wilden weten of het kon. Die instelling kunnen we waarderen.

Welke generatie MX-5 werd gebruikt, is nooit bevestigd, maar de timing wijst sterk richting de NC. Dat was de grootste MX-5 ooit, en dus de meest logische kandidaat om een 2,5-liter V6 in te pleuren. Technisch lukte dat ook zeker. Esthetisch werd het iets lastiger.

Interessant? Ja. Mooi? Nee.

Het grootste probleem bleek relatief simpel: ruimte. De V6 paste wel, maar zat net een beetje te hoog. De motorkap moest ervoor wijken en dat ging weer lijnrecht in tegen Mazda’s zorgvuldige ontwerpprincipes. De auto reed volgens Schultze “zeker interessant”, maar zag het er allemaal toch wat minder fraai uit.

Daar kwam nog iets bij. Een zwaardere motor verstoorde de heilige 50:50-gewichtsverdeling. Precies dat evenwicht vormt al sinds dag één het fundament van de MX-5-beleving. En daar aan rommelen ging voor Mazda net iets te ver.

Waarom het bij een prototype bleef

Een productierijpe V6-Miata had dus echt flinke aanpassingen nodig. Een nieuwe opbouw, andere veiligheidssystemen en extra kosten. En dat dan allemaal voor een niche-model.

Het gevolg is voor iedereen bekend. In 2026 is de MX-5 nog steeds trouw aan vier cilinders en blijft het V6-prototype gewoon een idee dat de eindstreep helaas niet heeft gehaald.