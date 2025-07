Scoort deze Ford nu wél goed in de crashtest?

EuroNCAP was vorig jaar niet te spreken over deze Ford, maar ze zijn voor een herkansing gegaan.

Voor de veiligheid van moderne auto’s gelden zeer strenge eisen, en de meeste auto’s voldoen daar ook aan. Vijf sterren is de norm bij de EuroNCAP-crahstest, zelfs bij Chinese nieuwkomers. Als je drie sterren scoort laat je serieus steken vallen als fabrikant. Dit overkwam Ford vorig jaar.

EuroNCAP publiceerde in november vorig jaar de testresultaten van de Tourneo Courier. Dit is het kleinste personenbusje van Ford. In tegenstelling tot zijn grotere broers deelt deze auto niet zijn techniek met een Volkswagen, dus die kunnen we hierbuiten houden.

Deze Tourneo Courier zakte bij de crashtest helaas door het ijs. EuroNCAP sprak van een “verrassend matige veiligheidsprestatie voor Ford”. Bij de frontale botsing was het hoofd van de vrouwelijke passagier achterin slecht beschermd. Dat is één specifiek onderdeel, maar je zal maar net die passagier zijn…

Ford heeft de kritiek gelukkig wel ter harte genomen. EuroNCAP liet vorig jaar al weten dat Ford met een verbeterde versie zou komen, en dat hebben ze nu ook gedaan. Met deze update is de Tourneo voor de herkansing gegaan bij de crashtest.

De aanpassingen hebben hun vruchten afgeworpen, want de Tourneo Courier pakte nu vier sterren. Nog steeds geen vijf, maar vier sterren is gewoon prima. En het is in ieder geval goed om te zien dat Ford de moeite neemt om hun product te verbeteren. Dat hadden ze ook niet kunnen doen.