EuroNCAP is niet te spreken over deze Ford

De nieuwste Ford voor het hele gezin stelt een beetje teleur bij de crashtest.

Net als alle andere merken heeft Ford het MPV-segment de rug toegekeerd. De C-Max, S-Max en Galaxy behoren allemaal tot het verleden. Als je een Ford voor het gezin wil moet je óf een cross-over kiezen óf een personenbusje. Het nieuwste personenbusje van Ford is de Tourneo Courier.

Het busjesgamma van Ford is een beetje verwarrend, maar de Tourneo Courier is de personenversie van de Transit Courier. Dit personenbusje is gepositioneerd ónder de Tourneo Connect, die weer gepositioneerd is onder de Transit Custom. Waar de Tourneo Connect gebaseerd is op een Caddy, is deze Tourneo Courier wel een raszuivere Ford.

Enfin, waar het om gaat: deze Tourneo Courier valt een beetje tegen bij de crashtests. De Ford scoorde drie sterren, waar vijf sterren tegenwoordig de norm bij de crashtests van de EuroNCAP. Zelfs de Chinezen halen bijna allemaal vijf sterren.

EuroNCAP is niet te spreken over de Tourneo Courier. Ze noemen het een “verrassend matige veiligheidsprestatie” van Ford. Bij een frontale botsing was het hoofd van de kleine dummy op de achterbank slecht beschermd. Daardoor deelde de EuroNCAP maar drie sterren uit. De nieuwe Ford Capri, die eveneens te pletter werd gereden, kreeg overigens wel gewoon vijf sterren.

Het lijkt erop dat Ford de kritiek wel ter harte neemt, want EuroNCAP heeft begrepen dat er in 2025 een verbeterde versie komt. Dit alles betekent natuurlijk niet dat de Tourneo Courier een onveilige auto is. Een moderne auto met drie sterren is nog altijd veiliger dan een oudere auto die destijds vijf sterren haalde, omdat de lat steeds hoger wordt gelegd.

Bron: EuroNCAP