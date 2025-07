Holy smokes! Dikke V8-roadster van legendarisch merk heeft 1.000+ pk!

En daar betaal je vet voor.

Steeds vaker krijgen we de bevestiging: ontwerpen uit het verleden zijn zo tijdloos dat ze nu ook nog werken. Kijk maar naar de Porsche 911, maar ook naar de AC Cobra. De eerste Cobra, toen nog Ace, stamt uit 1953. Het ontwerp van Eric George Gray spreekt ook 72 jaar later tot de verbeelding.

Inmiddels leeft AC Cars een knipperlicht bestaan. Momenteel staat het licht op groen en is er een nieuwe Cobra die in een bekende fabriek wordt geassembleerd. Wat heet: de Britse autofabrikant breidt de zaken uit met een afdeling in de VS. Om dat te vieren, lanceert AC een verrukkelijke Cobra voor de Amerikaanse markt: de AC GT SuperSport.

De ”gewone” moderne Cobra is al een vrij imposante auto. Er komt een versie met een 395 pk sterke viercilinder, maar er is ook al een Cobra met 5.0 liter Ford V8-motor. Die krachtbron zorgt voor 654 pk en 780 Nm op de achterwielen. Slik. Maar het kan nog gekker.

AC GT SuperSport is een monster

Speciaal voor de Amerikaanse markt voert AC Cars de Ford-V8 nog wat verder op. Na de behandeling produceert de achtcilinder een machtige 1.039 pk. Dat is meer vermogen dan een Bugatti Veyron. In een fabrieks-Cobra! Ook de koets van de Cobra is bijgepunt. De hele carrosserie is opnieuw vormgegeven, er is een nieuwe grille tegenaan geplakt en achterop prijkt een grote spoiler. Daarnaast is de spoorbreedte vergroot.

AC Cars gaat maar 25 stuks van de GT SuperSport bouwen en verkopen. In de basis krijgen ze drie kleurstellingen: rood, wit en blauw als eerbetoon aan de Amerikaanse Stars and Stripes. De leveringen beginnen in 2027 en bestaande AC-klanten krijgen voorrang bij de bestellingen.

De GT SuperSport is duur!

Zo’n gelimiteerd, extra sterk en speciaal model vraagt natuurlijk om een duurder prijskaartje. De nieuwe AC Cobra gaat voor ongeveer € 320.000, maar daar doet de GT SuperSport rustig een paar ton bovenop. De 25 Amerikanen die hem kopen, betalen minimaal 550.000 dollar vóór belastingen. Fantaseer gerust wat de Nederlandse prijs inclusief bpm zou zijn voor dit V8-monster.