Peugeot maakt een boot: de Sea Drive Concept

Als 'ie maar niet stilvalt, zo midden op het water.

In Frankrijk werken ze al een tijdje aan een innovatief interieur concept, genaamd i-Cockpit. Het design heeft als belangrijkste kenmerken een compact stuurwiel, een head-up display en een groot touchscreen. Deze designtaal wordt alweer even toegepast op wagens als de 308 (SW) en de nieuwe 5008. Nu Peugeot het succes van i-Cockpit aan ziet slaan, besluiten ze samen met Beneteau een boot in elkaar te zetten.

Het resultaat is de Sea Drive Concept, een studiemodel van een boot met een uniek interieur ontwikkelt door Peugeot Design Labs. Beneteau, een van de voorlopers op het gebied van pleziervaartuigen, verzon samen met Peugeot een manier om het stijlvolle interieur in hun boten te verwerken.

Hierop krijgt de Sea Drive Concept dezelfde kenmerken die we van Peugeot kennen, al zijn ze enigszins bijgepunt om ook in de wereld van bootjes goed mee te kunnen. Zo herkennen we hier een gelijksoortig stuur als bij de straatauto’s, zodat je de boot behendig kunt besturen. Naast het stuur vind je een aantal knoppen waarmee je de belangrijkste functies van de boot kunt bedienen. De rest verdwijnt grotendeels in een 17″ touchscreen, waarop het speciale Ship Control van Beneteau zit.

Dit systeem begon ooit als een programmma genaamd Advanced Monotoring System, waarmee de botenbouwer onderzocht hoe informatie als het besturen van het vaartuig, comfort en veiligheid in één enkel paneel konden worden verwerkt. Toen ze het hadden uitgevogeld, kwamen ze met Ship Control. In de Sea Drive Concept zit dit systeem in het touchscreen verborgen en heeft de bestuurder de meeste taken direct bij de hand.