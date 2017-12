Deze klassieke Aston Martin V8 Vantage verdient ook liefde

Koop dan?

Hoewel de Parijse veiling van RM Sotheby’s pas begin februari van start gaat, staan er al genoeg wagens op de lijst. Zo ook deze Aston Martin V8 Vantage ‘Oscar India’, uit ’83. Deze uitvoering is bijzonder zeldzaam en is, in tegenstelling tot de nieuwe Vantage, veelal geliefd om zijn kenmerkende uiterlijk.

De ‘Oscar India’ verscheen in een tijd dat Aston Martin al een handvol jaren bezig was met hun V8-reeks. Omdat de wagens continu nieuwe upgrades kregen, betekende het dat vrijwel iedere klant een handgebouwd exemplaar voor de deur kreeg, waarvan de motor alsmaar sterker leek te worden. De constante updates gingen zo ver dat ongeveer iedere nieuwe bolide die op de weg verscheen ook direct de meest krachtige versie was, totdat er weer een voor een volgende klant werd gebouwd.

Tegen 1983, het modeljaar waaruit deze V8 Vantage stamt, kreeg Aston Martin het voortdurende bandenprobleem onder controle. In de jaren in aanloop naar de ‘Oscar India’ bleek het voor Pirelli te lastig om een consistente kwaliteit van hun rubber te produceren. Hierop besloot Aston Martin een jaar later over te stappen op de P7, maar ook deze bleek al snel niet aan de standaard te voldoen. De oplossing werd gevonden door er speciale velgen van BBS onder te monteren en de wielkasten te verbreden, zodat de grotere, bredere band genoeg ruimte kreeg.

Dit bleek niet alleen de wegligging te verbeteren, want naast het rijgedrag werden de nieuwe sportievere looks ook uitermate goed ontvangen. Deze nieuwe interpretatie van de V8 Vantage, samen met een handgeschakelde versnellingsbak die door velen werd begeerd, maakte de auto direct een smaakmaker. Het is dan ook niet gek dat er tegenwoordig een aardige som voor deze bolide wordt gevraagd.

Hierbij komt nog eens dat de V8 Vantage in kwestie, die grofweg 400 pk produceert, een linksgestuurde uitvoering is waarvan er in totaal slechts 41 in elkaar zijn gezet. Combineer dat met het feit dat dit fraaie exemplaar niet minder dan drie keer voor tienduizenden euro’s is gerestaureerd, en je zal niet verbaasd zijn dat er naar schatting zo’n € 250.000 voor betaald zal worden. Hoewel de prijs nog enigszins wordt gedrukt door de kilometerstand van 52.260, is het een behoorlijk bedrag voor een onwaarschijnlijk fraaie en vooral tijdloze klassieker.