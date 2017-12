Zoveel sneller zijn de Formule 1-wagens dan vroeger

Neem met ons een frisse duik in de geschiedenis.

De Formule 1-wagens behoren tot de snelste die we ooit hebben gezien. Je kon er dit seizoen je geld op zetten dat er een ronderecord zou vallen, met name tegen het einde van de wedstrijd. Sommige coureurs, zoals Max in Brazilië, kozen er zelfs voor om met enkele ronden te gaan nog even snel de pits in te duiken voor een fris setje, zodat ze de snelste tijd aan gort konden rijden.

Nu het seizoen voorbij is, heeft een enthousiaste volger van de F1 een uitvoerig onderzoek op Reddit geplaatst, waar hij de jaren vanaf 1974 tot heden met elkaar vergelijkt. Zoals bekend waren de wagens aanvankelijk tientallen seconden trager dan dat ze nu zijn. Onderweg komen we echter een aantal verrassingen tegen.

Zo is te zien dat er in de periode tussen 1974 en 1985 gigantische happen uit de rondetijden worden genomen. Zeker in de kwalificaties, waar de turbodruk stevig werd opgevoerd, waren de wagens in de kwalificaties bijna even snel als dat ze nu zijn! Dit zorgde er echter wel voor dat de wagens tijdens de races nogal wat trager waren. Tegen het einde van de jaren ’80 zat er ongeveer 6 seconden tussen de zaterdag- en zondagsessies. Tegenwoordig is het gat, volgens de grafiek, gemiddeld nog altijd zo groot.

Gekeken naar de kwalificatietijden wordt bevestigd waar al ruimschoots voor aanvang van het seizoen over gesproken werd: de auto’s zouden sneller dan ooit zijn. In vergelijking met 1974, waar de gemiddelde rondetijd precies 1:40 was, zitten we er nu dik 25 seconden onder.

Toch zijn het niet de snelste wagens ooit. Of nou ja, technisch gezien dan. De ronderecords gelden namelijk alleen voor tijden die in de loop van de wedstrijd zijn gezet, dus niet in de kwalificatie. Als we de grafiek erbij pakken, zien we dat de bolides tussen 2003 en 2005 behoorlijk wat vlotter waren. De ultieme kampioen is en blijven de wagens van 2004, en dan met name de F2004 van Michael Schumacher. Wanneer we de snelste wagens van 2017 vergelijken met de F2004, zien we dat er tijdens de race zo’n 2 seconden tussen de snelste ronden zitten.

Dit komt natuurlijk grotendeels door het feit dat de Formule 1 het tanken tijdens races al een tijdje niet meer toestaat. Verschillende instanties proberen met halfbakken oplossingen te komen, maar in een tijdperk waarin milieu en efficiëntie de voorkeur krijgen, lijkt het onwaarschijnlijk dat het nog terug zal keren. De impact van de verandering was overigens direct voelbaar. Vanaf 2010, het jaar dat de regel van kracht werd, is duidelijk een negatieve stijging te zien in de race pace. Pas nadat de nieuwe turbomotoren een beetje hun best begonnen te doen, zien we de lijn weer enigszins dalen.