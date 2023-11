SEAT, verleden, heden en toekomst

Seat is inmiddels al 40 jaar aanwezig op de Nederlandse markt. We duiken in Barcelona in de rijke modellenhistorie van het merk.

We rijden onder andere met een Seat Ibiza mk1 en een iets recentere Seat Leon mk2.

Maar we kijken ook naar waar het merk naartoe gaat in de komende jaar. Dat betekent voor Wouter door Barcelona rijden op de Seat Mó, een exponent van de mobiliteitstak van het Spaanse merk.