Geen enorm grote Max Verstappen te zien in Las Vegas

Als er geen enorm grote Max Verstappen is te zien in Las Vegas, wat dan wel?

Het gaat echt gebeuren, de eerste race sinds decennia in Las Vegas. De mannen en dames die de raceteams bemensen zijn al lang en breed aanwezig in de gokstad der goksteden en op wat kleine hobbeltjes na staat niets een succesvol raceweekend in de weg.

Hobbeltjes? Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk omdat er gereden gaat worden op een parkeerplaats en de baan er nogal hobbelig is en twee omdat er het naar verwachting slechts 5 graden wordt tijdens de race.

Met het feit in ogenschouw genomen dat de Pirelli’s het niet goed doen in de kou én de teams nauwelijks data hebben over de baan, kan het voor flink wat uitglijders gaan zorgen.

Maar er is meer. En dat is groot. Heel groot.

Max Verstappen in Las Vegas

Er worden namelijk rondjes gereden langs de Sphere. En voor de mensen die niet precies weten wat de Sphere is, da’s die enorme koepelvormige dome waarin op dit moment U2 haar concerten afwerkt. Samen met een Nederlandse drummer, Bart van den Berg van Krezip. Maar dat terzijde.

Die Sphere is zowel aan de binnen- als buitenzijde voorzien van miljoenen ledlampjes die gezamenlijk de vetste animaties kunnen laten zien. En daar zit hem het volgende probleem. Dat leidt nogal af.

Daarom heeft de FIA besloten dat niet zomaar alles vertoond mag worden als de coureurs langs de Sphere rijden. Zo zullen de kleuren rood, geel en blauw niet vertoond worden. Daar letten de coureurs namelijk erg op tijdens het rijden en je wil niet dat ze in de ankers duiken als er een geel vlakje te zien is op de Sphere.

Max Verstappen gaat nog wat verder. Die hoopt vooral dat zijn eigen hofd niet levensgroot op de Sphere te zien is straks. Dat leidt hem nogal af, zegt hij. Zelf zo veel, dat hij zijn auto pardoes in de muur zet als hij zijn eigen kop ziet.

Aan de andere kant, voor de spanning in de race is dat misschien wel goed. Dus kijken of ze het aandurven om toch het hoofd van Max Verstappen op de Spehere te zetten.

Zou best lachen zijn.