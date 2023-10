Seat Ibiza (6F) 2017-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Seat Ibiza (6F).

Deze keer het paradepaardje van Seat, namelijk de Ibiza. Waar Seat eerst voornamelijk Fiats onder een eigen naam op de Spaanse markt bracht was de Ibiza in 1984 de allereerste Fiat die onder eigen regie werd ontwikkeld en gebouwd. Oké wel nog op het platform van de Fiat Ritmo, een koets getekend door Giugiaro en motortechniek van Porsche en Karmann, maar toch de eerste echte Seat.

Succesvol wel, de eerste generatie alleen al werden er meer dan 1,3 miljoen van gebouwd. Dat zijn lekkere aantallen. Inmiddels is Seat onderdeel van de VAG groep en deelt de auto onderhuids een hoop techniek en onderdelen met zijn broertjes en zusjes uit de groep, maar de Ibiza blijft zijn eigen eigenwijze Seat smoeltje houden. Als je hem vergelijkt met de Volkswagen Polo rijdt ie toch een stuk sportiever. Hij heeft een steviger onderstel en dat voel je met rijden. Van dezelfde periode hebben we ook een occasion aankoopadvies van de Volkswagen Polo.

En nu zijn we al weer bezig met de zesde generatie. Tenminste, zo tellen wij. De derde generatie wordt niet door iedereen als een volwaardige generatie gezien, dus je komt ook vijfde generatie tegen als je over deze Ibiza leest. Wij tellen tot zes. Deze kwam in 2017 op de markt en vanaf dat moment is de Ibiza er alleen nog als vijfdeurs. Niet meer als driedeurs en ook niet meer als stationwagen.

De Seat Ibiza heeft voor de zesde generatie een enorme transitie gemaakt. Hij lijkt van buiten eigenlijk in niets op zijn voorganger die na dik 9 jaar ook wel een beetje het frisse kwijt was. Toen de deze zesde generatie in 2021 een facelift kreeg had je dan ook een vergrootglas nodig voor de wijzigingen aan de buitenkant. Die kon gewoon nog even mee.

Van binnen zit er echter een compleet nieuw dashboard in. Nieuwe soft-touch materialen en een nieuw hoger geplaatst infotainment systeem.

Onder de motorkap van de zesde generatie liggen op de instapper na, de 1.0 liter MPI die we ook uit de Seat Mii kennen, allemaal turbomotortjes. Er is een 1.0 liter TSi met 95, 110 en 115 pk en een 1.5 TSi met 150 pk. Hij is er als TGi op aardgas en in eerste instantie is er ook een diesel. Na de facelift schrapt Seat de aardgas en de dieselmotoren.

De Seat Ibiza is dus al bijna 40 jaar op de markt en al sinds de start een populaire B-segmenter. De zesde generatie doet in populariteit niet onder en dat zie je ook terug in de hier en daar pittige occasionprijzen. Overigens zijn bijna alle exemplaren een 1.0 TSi. Wil je een Seat Ibiza occasion met diesel of aardgas, dan zul je goed moeten zoeken. Vandaag duiken we dus voor dit occasion aankoopadvies in de aandachtspunten van de Seat Ibiza (6F).

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Seat Ibiza (6F) wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst Seat Ibiza (6F) problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Allereerst de carrosserie. Het lakwerk staat wat minder bekend bij Seat. Check je Seat Ibiza occasion dus even goed op putjes en steenslag. De laklaag is wat dun en voor je het weet is een beetje steenslag al wat meer dan een beetje steenslag.

Typisch voor de Ibiza is het niet meer open willen van het tankklepje. Hier is geen work around voor, enkel een tikkie geweld lost het op.

Qua interieur. Check het dashboard goed op krassen, vooral de vroege exemplaren hadden hard plastic. Kijk ook goed naar de uitvoeringen want de instappers zijn wat karig uitgevoerd. Na de facelift van 2021 is dit laatste echt verbeterd. Betere materialen, betere look en een betere infotainment.

Onderstel

Het onderstel dan. Je kiest voor een Seat Ibiza occasion in plaats van bijvoorbeeld een Volkswagen Polo omdat je die Polo er misschien wat saai uit vindt zien, maar ook omdat een Seat Ibiza gewoon een stijver onderstel heeft. Het rijdt sportiever en ja, een drempel wordt ook meer doorgegeven. Maar er is wel duidelijk een verschil.

Aandrijflijn

Wat betreft de aandrijflijn. De DSG automaat is schaars op de Ibiza, maar vind je een exemplaar met een DSG bak, dan wil die nog wel eens elektronische storingen hebben. Het herstarten van de transmissie helpt, maar dat kun je niet zelf. Knalt de zekering er ook nog uit dan mag de auto op transport naar de garage.

Vind je een Seat Ibiza occasion met een dieselmotor, hou dan rekening met hoge kilometerstanden, maar ook met veel rumoer tijdens het rijden. Ook de uitvoeringen met 1 liter driecilinder kan veel geluid maken. Gedownsizede blokjes moeten hard werken en laten zich goed horen. Ook het bandengeluid is aanwezig in de Seat Ibiza.

Dan het sturen. Hij stuurt wel wat licht. Dat is geen defect, maar gewoon zoals het bedoeld is. Iets minder gevoel dan je zou willen wellicht. Probeer het gewoon goed uit bij een proefrit. Wat ik licht vind hoef jij niet licht te vinden natuurlijk.

Elektronica

Dan over de elektronica. Heb je een Seat Ibiza occasion op het oog met een infotainment systeem, kijk dan uiteraard even of je smartphone goed met het systeem communiceert. Daarnaast worden bevriezende schermen gemeld.

Verder zijn er meldingen van een niet goed werkende airco bij de Ibiza, maar hier geldt wat eigenlijk voor alle occasions geldt, test de kachel en de airco bij een proefrit uitgebreid uit. Wordt de auto goed warm en koelt hij ook net zo goed weer af.

Specifiek voor de diesels wordt sluiting gemeld door het doorslijten van de kabelboom bij de luchtmassameter. Hiervoor is een aanpassing geweest, maar zoals we vaker zeggen, wel even goed om te checken of jouw exemplaar deze ook daadwerkelijk gehad heeft.

Motoren

Wat betreft de motoren. De Seat Ibiza is op technisch vlak vrijwel hetzelfde als de Volkswagen Polo van dezelfde bouwjaren. De 1.0 liter benzine driecilinder zit dan ook in meer auto’s van de VAG groep. Twee dingen om bij die motor op te letten: allereerst een vastzittende- of onvoldoende werkende gasklep. De driecilinder motor maakt dan maar minimaal toeren. Enige oplossing is een nieuwe gasklep.

Het andere probleem is is de elektrische waterpomp aan de voorkant van het blok. Die wil nog wel eens dienstweigeren. Dat weet je onder andere door het motorstoringslampje wat gaat branden. Ook die moet dan vervangen worden.

Verder wordt er online geklaagd over klapperende geluiden bij deze motor uit de motorruimte. Dit is echter geen defect. Tenminste als je het hoort vlak na een koude start. Er moet dan oliedruk worden opgebouwd en daarna is het geluid weg.

De 1.6 TDi dieselmotor kan heet worden door een defecte waterpomp. Ook deze moet dan worden vervangen.

Bij motoren met directe injectie kan cokesvorming optreden. Ook bij de Seat Ibiza. Het kan dan nodig zijn om het inlaatspruitstuk of de EGR-klep te reinigen.

Ons advies zou zijn om de ongeblazen versies van de Seat Ibiza occasion links te laten liggen, de TSI’s zijn niet alleen sneller, maar ook comfortabeler en vaak zuiniger in de praktijk. Diesels zoek je met een vergrootglas en de aardgasversie is niet voor niets in ons land na twee jaar uit het aanbod gehaald.

Benzine

1.0 MPI 75 pk (tot 2019)

1.0 MPI 80 pk (2019-2021)

1.0 MPI EVO 80 pk (vanaf 2021)

1.0 TSi 95 pk (tot 2021)

1.0 EcoTSi 95 pk (vanaf 2021)

1.0 TSi 110 pk (2020-2021)

1.0 EcoTSi 110 pk (vanaf 2021)

1.0 TSi 115 pk (tot 2020)

1.5 TSi 150 pk (tot 2021)

1.5 TSi Sport 150 pk (vanaf 2021)

Aardgas

1.0 TGi 90 pk (2018-2020)

Diesel

1.6 TDi 95 pk (tot 2021)

Aanbod Seat Ibiza (6F) op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook van de Seat Ibiza (6F) is er een ruim aanbod te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 414 exemplaren van de Seat Ibiza (6F) op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen variëren van 8.949 euro voor een 1.6 TDi met 95 pk uit 2018 met 323 duizend kilometer op de teller, tot een hagelnieuwe 150 pk sterker 1.5 TSi met DSG bak voor 32.900 euro. Voor het totale aanbod van de Seat Ibiza (6F) kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Seat Ibiza FR Business Intense met de 1.0 TSI motor met 95 pk, beschikbaar gesteld door Maas Autogroep in Uithoorn.