Officieel: Elektrisch rijden is nu echt een religie

Of eigenlijk, elektrisch rijden is een soort van religie. Of nog meer, een religieus leider rijdt vanaf nu elektrisch.

Je zou toch maar de Paus zijn. Je woont best lekker centraal in een van de mooiste steden van Europa, je hebt duizenden nonnen die elke dag voor je klaarstaan en je krijgt nog eens een auto cadeau. De een mooier dan de ander, dat dan wel.

Want deze keer krijgt de Paus geen speciaal voor hem gemaakte Ferrari Enzo, maar een Volkswagen ID.3. En een ID.4 en een ID.5. In totaal 40 elektrische Volkswagens gaan de kant van het Vaticaan uit. Waardoor elektrisch rijden nu dus echt op een religie is gaan lijken.

In het Vaticaan gaan ze elektrisch rijden

In het Vaticaan willen ze de menselijke invloed op het klimaat zo snel mogelijk verminderen en dat kan natuurlijk bij uitstek door elektrisch te gaan rijden. Waarvan akte, want het heeft de Paus behaagd Volkswagen bij wijze van spreken heilig te verklaren en in hun vehikels rond te gaan rijden.

Vanaf begin volgend jaar begint Volkswagen met het uitleveren van de vloot elektrische auto’s. Zoals gezegd begint het met de ID. 3, 4 en 5, maar later zullen er nog meer elektrische auto’s van het VAG-concern volgen.

Het is de bedoeling dat het gehele Vaticaan zich in 2030 emissievrij door de straten heen beweegt.

Wij zijn vooral heel benieuwd welke elektrische auto het best geschikt is voor ombouw naar een echte Pausmobiel. Heb je sugesties?

