Shell hoeft tóch niet uitstoot te halveren van rechter

Jammer voor Milieudefensie: er gaat een dikke streep door de eerdere uitspraak van de rechtbank.

Shell is tegenwoordig ook groen bezig onder de noemer Shell Recharge, maar intussen zijn ze nog steeds verantwoordelijk voor een enorme hoeveelheid CO 2 -uitstoot. Milieudefensie besloot hier paal en perk aan te stellen. Tot verbazing van vriend en vijand leek ze dat nog te lukken ook.

Zoals je wellicht nog weet had de milieuorganisatie een proces aangespannen tegen Shell én gewonnen. Milieudefensie vond dat Shell een verantwoordelijkheid heeft om klimaatverandering tegen te gaan en de rechter ging daarin mee. Die oordeelde drie jaar geleden dat Shell in 2030 de CO 2 -uitstoot met maar liefst 45% verminderd moest hebben.

Shell ging daar uiteraard niet mee akkoord en ging in hoger beroep. Het gerechtshof in Den Haag heeft nu een uitspraak gedaan en wat blijkt? Er gaat toch een streep door het eerdere vonnis. Shell hoeft niet de uitstoot bijna te halveren richting 2030.

Wat meespeelde bij deze uitspraak is de vraag wat voor zin het heeft om één bedrijf te dwingen hun uitstoot te verminderen. Zelfs al zou Shell helemaal geen benzine meer leveren, dan halen klanten dat gewoon bij iemand anders. Zo simpel is het natuurlijk wel.

Dit betekent niet dat Shell hun uitstoot helemáál niet hoeft te verminderen. Volgens de rechter heeft de oliegigant nog steeds een verantwoordelijkheid om te handelen volgens het klimaatakkoord. Maar die 45% was een beetje uit de lucht gegrepen.

Uiteraard is Milieudefensie in zak en as na deze uitspraak van het gerechtshof. “Het is een tegenslag voor ons, de klimaatbeweging en miljoenen mensen over de hele wereld die zich zorgen maken,” aldus de organisatie. Maar ze geven niet op, dus we zullen nog wel vaker van ze horen.

Foto: McLarens bij de Shell, gespot door @thomcarspotter