De Volkswagen ID. Buzz is nu af fabriek te pimpen!

Je kunt nu nog meer opvallen met een ID. Buzz.

Er is best wel markt voor aftermarket spulletjes om je bedrijfswagen te pimpen. Menig zzp’er wil zijn busje graag wat dikker maken. Volkswagen speelt hier slim op in door af fabriek stylingkits te leveren. Dit deden ze onlangs bij de Crafter en nu is er ook een kit voor de ID. Buzz.

Er was natuurlijk al een ID. Buzz GTX, maar die is qua looks niet heel spectaculair. Bovendien was de GTX er alleen als personenversie, dus daar heb je als zzp’er niks aan. Volkswagen lanceert nu echter een Styling-pakket voor de ID. Buzz Cargo.

Het pakket bestaat uit een voorspoiler, een achterspoiler en treeplanken. Ook zijn er dikke 20 inch velgen. Daarnaast kun je de logo’s en de grille zwart laten maken en je kunt kiezen voor rode striping op de spiegels plus rode ‘sleepogen’. Op die manier krijgt de ID. Buzz een hele andere look. Het ziet er aftermarket uit, maar het is dus gewoon allemaal OEM.

Wellicht valt je nog iets op: de ID. Buzz Cargo heeft nu ook ‘ramen’, of beter gezegd Glaslook-panelen. Ook dat is een nieuwe optie voor de ID. Buzz, waarmee je busje er wat minder uitziet als een bedrijfswagen.

Wat moet dit allemaal kosten? Dat kunnen we meteen vertellen: het hele ID. Buzz Styling-pakket inclusief alle genoemde accessoires is per direct te bestellen voor €4.980 ex. btw. Als je dat een beetje too much vindt kun je ook handmatig een selectie maken van onderdelen.