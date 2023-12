Opladen met Shell Recharge pas wordt nog duurder!

Shell introduceert blokkeerkosten na 4 uur opladen. Ja, je leest het goed.

Er was een tijd dat ondergetekende groot fan was van de Shell Recharge pas. Op vakantie naar Zuid-Frankrijk was er geen oplaadpunt die weigerde met die pas en ergens een paar weken later kreeg ik dan een nette factuur met een overzicht van laadsessies. Die betaalde ik dan en daarmee was de kous af.

Maar het afgelopen jaar is er wel wat veranderd. Ik heb jullie tot vervelens toe al vermoeid met het feit dat ik sinds de zomer in een Autoblog Garage Plug-in hybride Lynk&Co rij en ja, die laad ik vaak op.

Overal in NL zelfde prijs met Shell Recharge pas

De openbare laadpaal in Berkel en Rodenrijs waar ‘mijn’ Lynk & Co 01 de buren staat te frustreren heeft een OK laadtarief van 31 cent per kWh. Tenminste, wanneer je daar oplaadt met de juiste laadpas.

Waar slaat dat dan weer op? Waarom maakt het uit met welke laadpas je hier op wilt laden. Voor iedereen moet het tarief toch gelijk zijn? Ja, inderdaad, maar dat is het niet! Met mijn trouwe Shell Recharge laadpas betaal ik 55 cent per kWh. Met een startfee van 35 cent.

Dit komt doordat Shell overal in Nederland dezelfde tarieven hanteert voor openbaar laden: die 55 cent per kWh dus. Klinkt heel erg transparant. Maar is in de praktijk vooral heel erg duur.

We rekenen hem maar even voor je uit voor een EV die veel door particulieren wordt gekocht. Met een Peugeot e-2008 met een batterij van 50 kWh kan een laadsessie bij deze laadpaal dus 31 cent * 50 kWh = € 15,5 kosten of met de Shell Recharge pas 55 cent * 50 kWh + 35 cent startfee = € 27,85 . Dat is groter dan het verschil tussen tanken langs de snelweg en bij de lokale pomp.

Sinds kort laat deze jongen dus zijn Shell Recharge pas lekker in de middenconsole liggen en gebruikt hij een Tango laadpas ( #notsponsored ;-) )

Shell Recharge pas wordt nog duurder

Vandaag valt er een ronkend persbericht in de mailbox waarin staat dat het nog duurder en onvriendelijker wordt om je auto op te laden met de Shell Recharge pas. Wat is namelijk het geval. Shell introduceert ‘blokkeerkosten’. Lees hieronder de letterlijke quote

Vanaf 21/12/2023 introduceren we blokkeerkosten op alle Road- en EVBox-laadpunten in ons roamingnetwerk. De blokkeerkosten worden na 240 minuten (4 uur) opladen in rekening gebracht en kosten €0,05 per minuut, met een maximum van €12 per laadsessie. Je kunt na 240 minuten nog steeds je EV opladen, maar je betaalt dan dus blokkeerkosten bovenop de reguliere laadkosten. Shell Recharge wil dat je voor 22.00 uur ’s avonds nog even je auto weghaalt.

Maar om het maar even concreet te maken. Er zijn momenten dat de traag ladende Lynk niet binnen 4 uur vol is. Om over auto’s met een veel grotere accu maar niet eens te spreken. Een boete op het moment dat je klaar bent met laden is nog tot daar aan toe. Maar een boete terwijl je gewoon nog aan het laden bent. Op zijn minst opmerkelijk toch?

Het feit dat het alleen geldt voor een beperkt aantal palen in het roamingnetwerk maakt het juist weer minder transparant. “Kijk even in je app voordat je gaat laden naar het tarief” is een advies van Shell. Als mensen in de app zouden kijken dan kozen ze wel een andere laadpas Shell!

We gaan maar eens op zoek naar een schaar. En tijd voor een nieuwe Top 3 van laadpassen…