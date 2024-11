Wil je een nieuwe Mazda 6 met RWD? Ga dan sedans kopen!

Dat is een bevel van Mazda.

Het opstellen van een verkoopstrategie kan zo simpel zijn als je wilt. Je kunt hele marketingcampagnes, STARR-reflecties, wetenschappelijke onderzoeken en enquêtes de deur uit sturen. Of je kijkt naar wat er veel verkocht wordt en past daar je strategie op aan. Dat doen ze onder andere bij Mazda.

Het Japanse merk ziet net als ieder ander merk dat crossovers en SUV’s behoorlijk trendy zijn. Om eigenwijs toch een sedan te bouwen, zou onverstandig zijn. Maar daar kunnen wij iets aan doen. En dan bedoelen we: wij allemaal. Mazda zegt dat het merk meebeweegt met de vraag in de markt. De Miata-bouwer geeft ons zelfs een duwtje in de goede richting.

Kohei Shibata is degene die gaat over alles op het Large-platform, oftewel alle grote auto’s. Hier verkoopt Mazda bijvoorbeeld de CX-60 en CX-80 op deze basis, maar elders kun je ook en CX-70 en -90 kopen. Hij zou daar dolgraag een achterwielaangedreven Mazda 6 met dikke zes-in-lijn aan toe willen voegen.

De Mazda-medewerker over de toekomst van de 6

”Als er de mogelijkheid is om het (een nieuwe 6) als extra (naast de grote SUV’s) te bouwen, dan zouden we dat willen overwegen. Als je het mij vraagt zou een FR-sedan (sedan met een motor voorin en achterwielaandrijving) een fijne droom zijn van iedereen. Journalisten vertellen me altijd dat ik een sedan moet maken, maar die markt is zo klein. Dus als de mensen weer dat soort auto’s gaan kopen, dan zorgt dat ervoor dat we weer zo’n auto gaan bouwen’, aldus Kohei Shibata tegenover Drive.

Om de doelgroep nog een voorzetje te geven, presenteerde Mazda eerder dit jaar de EZ-6. Deze elektrische 6 met achterwielaandrijving wordt gebouwd door een extern bedrijf en is bedoeld voor China. Volgens geruchten zou de EZ-6 dit jaar nog naar Europa moeten komen, maar daar is nog niets van terecht gekomen. Een versie met een zes-in-lijn zou zo gek nog niet zijn. De nieuwe Skyactiv-Z wordt namelijk een zespitter. Beste mensen, dit begint ergens op te lijken.