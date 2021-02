Singer Southampton is uiteraard de ideale 911 - Autoblog.nl

Met de Singer Southampton kun je perfect de blits maken op Cars en Coffee.

Ah, de Porsche 911. Daar zouden ze eens een boek over moeten schrijven. Of een paar artikelen. Het is zo’n auto die bij iedereen tot de verbeelding spreekt. Als je heel hard werkt, kun je er ooit eentje aanschaffen. Iets dat met een Ferrari 250 GTO of McLaren F1 gewoon was lastiger is (tenzij je heel erg goed kan drummen in Psychedelische rockbands).

Voor vandaag hebben we een vrij onbereikbare Porsche 911 voor je. Voor hen die de 964-prijzen in de gaten houden op Mobile.de weten het al langer. Zelfs in niet al te beste staat met veel kilometers zijn ze erg duur. Een 996 of 997 is veel bereikbaarder en op bijna alle vlakken ook gewoon beter. Echter, bij Singer Vehicle Design denken ze daar anders over.

Singer Southampton Commission

Dit is namelijk de Singer Southampton Commission. De nieuwswaarde is twijfelachtig, maar compleet irrelevant als je ziet hoe mooi alles gedaan is. Bij Singer weten ze perfect de juiste snaar te raken als het gaat om kwaliteit, klassiek 911-gevoel, prestaties en looks. Veel tuners gaan vaak net even te ver, bij Singer is het geslaagde ingetogen retro.

De kleur van de auto is Perfect Blue. De striping op de voorbumper en aan de zijkant is lichtblauw met oranje PORSCHE-opschrift. Uiteraard is de Singer Southampton Commission ook voorzien van Fuchs-style velgen. Het zijn vooral de deatils die het ‘m doen. In dit geval zijn het de oranje remklauwen achter die genoemde wielen. Wow.

Interieur

In het interieur gaat het verder. Dit maal geen bruin leder, maar een combinatie van oranje stof en suede. Die stoelen zijn overigens van koolstofvezel, maar zien er erg retro uit. Hoe gaaf is dat?















Dan de motor. Het is uiteraard een zescilinder boxer motor. Er zijn drie opties bij Singer: een compleet gereviseerde motor, revisie met een beetje kietelwerk of een compleet door Ed Pink Racing onder handen genomen blok. In dit geval van de Singer Southampton Commission is er gekozen voor de laatste optie.

Dit apparaat heeft dus 390 pk onder de motorklep. Over prijzen wordt niet gerept, maar verwacht niet al te veel wisselgeld als je 500.000 euro neerlegt. Ook met heel erg hard werken gaat dat nog erg lastig worden. Gelukkig hebben we de foto’s nog.