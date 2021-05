Zurlinden 911 is gaver (en goedkoper) dan Singer - Autoblog.nl

En zo’n Zurlinden 911 is ook nog eens goedkoper dan zo’n standaard Singer.

Jullie kennen vast wel de Singer, de Californische producent van klassiek uitziende Porsches die stiekem erg modern zijn. Het idee is bijzonder: pak een Porsche 964 en laat deze eruitzien als een jaren ’60 Porsche. De creaties zijn bloedmooi, maar ook enorm prijzig. Je bent zo een half miljoen kwijt voor zo’n opgekalefaterde sportkever.

Daarbij is een Singer misschien ook wel ‘te mooi’. het is meer een kunststukje dan een ‘auto’. Gelukkig is er hier dit goedkopere Singer-alternatief, de ‘Zurlinden 911′. Deze auto’s worden gebouwd door Zurlinden Restorations & Developments. In principe hebben ze hetzelfde gedaan als Singer, maar dan met minder protserigheid.

Zurlinden 911

De auto ziet er klassieker uit dan dat ‘ie is, maar heeft in technisch opzicht juist wat modernere onderdelen. Laten we beginnen met het uiterlijk. De auto in kwestie is een 911 uit 1989, een 911 Carrera Coupé. Het idee was om de Zurlinden 911 eruit te laten zien als een 911 ST uit de jaren ’60. Dus de koplampen, knipperlichten, achterlichten, achterbumper, voorbumper en dergelijke zien er allemaal een stukje ouder uit, omdat het simpelweg onderdelen zijn voor oudere Porsches. Maar ja, omdat Porsche altijd dezelfde auto bouwt, kun je die onderdelen redelijk makkelijk uitwisselen.

Dan de technische aanpassingen van de Zurlinden 911. Er zijn een hele hoop wijzigingen die je niet ziet en een paar die je wel kan zien. De velgen komen bij Fifteen52 vandaan (model Outlaw) en meten een bescheiden 15 inch. Voor zijn ze 8 inch breed, achter 10 inch. Met name die laatste is een maat die je bijna niet meer tegenkomt (in combinatie met de diameter). Daarnaast zien we dat de 911 is verlaagd, dat is gedaan middels een schroefset van Öhlins, misschien wel de beste leverancier die je kunt bedenken. Achter de wielen kun je een remmenset aantreffen van StopTech.

3.8 liter

De motor is ook anders. Het betreft nu een 3.8 liter motor uit een 964 waaraan van alles gewijzigd is. Denk aan grotere kleppen, individuele gasklephuizen, gesmede zuigers en nog veel meer wijzigingen. Hoeveel vermogen en koppel het oplevert wordt niet vermeld, wel dat alle power via de geliefde G50-transmissie over wordt gebracht naar de achterwielen. Uiteraard ontbreekt een sperdifferentieel (van Wavetrac) niet.

Als laatste dan nog het interieur van de Zurlinden 911. Dat is relatief simpel gehouden. Er is een compleet nieuw donkerblauw lederen sportinterieur en alcantara bekleding voor het dashboard. De deurpanelen komen van een 911 RS. Prijzen worden niet genoemd, maar naar het schijnt moet het ongeveer een kwart zijn van wat Singer vraagt. Dat is alsnog 125.000 dollar, maar dat is aanzienlijk goedkoper dan zo’n Singer.

Dan is het woord nu aan u, ga je voor een stoere Zurlinden 911 of toch liever doorsparen voor een Singer?