Sla het A-segment over in Nederland, het verschil is te klein

Nu de prijs van de vernieuwde Hyundai Bayon bekend is, kunnen we stellen dat het A-segment ten dode is opgeschreven.

Zijn er nog koopjes in Nederland? Op autogebied eigenlijk niet, zou je zeggen. A-segmenters worden duurder en duurder. Nu zijn ze ook completer, veiliger en beter dan ooit. Maar ja, een Hyundai i10 kost sinds de facelift 20.295 euro en dat is gewoon gekkenwerk.

Dit is niet helemaal de schuld van Hyundai zelf. Het is een combinatie van extreme belastingdruk van de Nederlandse Overheid en belachelijke regeldruk vanuit de EU.

Het valt te prijzen dat Hyundai nog een compacte, lichte, zuinige en ‘betaalbare’ auto maakt, maar anno 2024 komt dat niet uit (in Nederland). Maak daarom meteen de stap naar de nieuwe Bayon. Of beter gezegd, de vernieuwde Bayon. Bij die auto krijg je namelijk veel meer waar voor redelijk wat meer geld.

27 mille

De prijzen zijn namelijk bekend: de vernieuwde Huyndai Bayon is er namelijk vanaf 26.995 euro. Ja, dat is bijna 7 mille meer dan de i10 en op deze prijzen is dat echt een enorme stap. Maar, je stapt dan wel in een B-segment crossover in plaats van een A-segment hatchback.

Voor die 26.995 euro krijg je een Bayon 1.0 T-GDI i-Motion. items als een airco, cruise control en navigatie zijn standaard, evenals superschattige 15 inch steelies! Als je wil kun je ook kiezen voor een ‘Comfort’ (16 lichtmetaal, LED-koplamen en een groter instumentenpaneel) voor 29.295 euro.

Het topmodel is de ‘Premium’ met Bose audioinstallatie, climate control en parkeerassistent. Die mag weg voor 31.295 euro. Op zich allemaal prima, maar heb je die items allemaal nodig? Nee toch? Zo’n instappert is tegenwoordig al heel erg compleet.

Prijs vernieuwde Hyundai Bayon en de concurrentie

Uiteraard kijken we ook eventjes naar de concurrentie, dankzij @Loek weten we ook wélke auto’s dat zijn:

De Hyundai Bayon is duurder dan zijn Zuid-Koreaanse neefje die ietsje ouder is. Toch, het scheelt 1.000 euro en de auto’s delen veel techniek met elkaar. Beiden hebben airco. De Citroen ë-C3 Aircross hebben we er ook bij gezet, speciaal voor de mensen die zeggen dat EV’s te duur zijn: dat is dus niet helemaal waar.

De Seat Arona lijkt een topaanbieding te zijn: een guitig doch ietwat verouderde crossover met airco (dat was niet altijd het geval, dus kijk uit met voorraadauto’s!). De Skoda lijkt duur, maar heeft de 116 pk sterke 1.0 TSI, niet de 95 pk-unit die de Arona en T-Cross hebben.