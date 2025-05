Politie wil geen ”onveilige” Alfa Romeo en dient klacht in bij OM

De agenten zijn de Alfa spuugzat.

De kwestie ‘welk land heeft de mooiste politieauto’s’ is sinds een aantal jaar niet meer eerlijk dankzij de dienstauto’s in het Midden-Oosten. Maar ook dichter bij huis zijn er toffe politieauto’s te vinden, zoals de Urus in Italië. De collega’s van de Carabinieri moeten het doen met een Alfa Romeo Tonale. Ook helemaal geen verkeerde auto zou je zeggen, maar daar denken de Italiaanse marechaussees anders over.

Onze Italiaanse vrienden van Autoblog.it praten ons bij. In juni 2023 nam de Carabinieri, de Tonale in ontvangst. Er werd een afspraak gemaakt waarbij Alfa Romeo 400 stuks van de crossover zouden leveren. De politie-Tonales zijn hybrides met automatische transmissie en een 1,5-liter verbrandingsmotor met 163 pk aan systeemvermogen.

De agenten zijn de Tonale zat

Na twee jaar in de crossover klopt de vakbond van de Carabinieri ineens aan bij het Italiaanse Openbaar Ministerie. De belangenvereniging dient een klacht in vanwege de Tonale. De Alfa zou in kritieke situaties, zoals bij hoge snelheden en op slechte wegen (en die heb je een paar in Italië), problemen hebben met de wegligging. De problemen zouden de agenten niet alleen belemmeren bij achtervolging en andere interventies, maar vormen zelfs een risico voor de veiligheid van de agenten.

De vereniging is inmiddels een onderzoek gestart om alle technische documentatie met betrekking tot de auto’s te verkrijgen. Denk aan contracten, tests en acceptatierapporten om na te gaan of aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan en of de eigenschappen van de Tonale daadwerkelijk voldoen aan de behoeften van de Carabinieri. ”We zullen niet stoppen totdat er duidelijkheid is”, waarschuwt de vakbond.

Alfa Romeo reageert

De autofabrikant laat het er uiteraard niet bij zitten. Het merk verklaart bereid te zijn om met de autoriteiten samen te werken bij controles. Een woordvoerder van Alfa Romeo benadrukt dat alle geleverde politieauto’s voldoen aan de strengste veiligheidsvoorschriften en worden onderworpen aan strenge evaluatietests.

Wat mij opvalt aan dit nieuws: waar blijft de reactie van de polizia? De collega-agenten rijden ook al een tijdje in dezelfde Tonale met exact dezelfde krachtbron. Hebben zij dan geen last van de onveilige wegligging? We hebben de Polizia om een reactie gevraagd, maar wachten nog op een mailtje terug.

Zou de Carabinieri (en Polizia) binnenkort ook de Tonale links laten liggen voor de Junior?

Via Autoblog.it