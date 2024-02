Koop de snelste Hyundai van Nederland

De snelste Hyundai van Nederland heeft een hele hoop power én een sperdifferentieel om het kwijt te kunnen.

Hyundai’s kennen we als deugdelijke, betrouwbare en compleet uitgeruste apparaten. Het merk verbetert zich wel constant waardoor we nu op het punt zijn aanbelandt dat een Hyundai zich minimaal kan meten met de gevestigde Europese orde. Het knappe is, dat doen ze wereldwijd. Niet alleen in een bepaalde markt of continent, maar echt overal.

Sinds 2012 hebben ze ook een label dat de enthousiaste chauffeur moet aanspreken: Hyundai N. Onder dat label vestigde Hyundai de autosportactiviteiten en die van snelle productieauto’s.

Hyundai i30N

Het zou tot 2017 voordat de eerste er kwam, de Hyundai i30N. Deze kwam er in twee smaakje: de i30N (met 250 pk) en de i30N Performance (met 275 pk). Dit laatste maakt al kans op de noemer snelste Hyundai van Nederland, alhoewel de Genesis Coupé 3.8 V6 met 303 pk het nog spannend zou kunnen maken.

Maar met deze snelste Hyundai van Nederland maakt het niet uit, want dit is een i30N Performance met wat extra’s. De motor van de i30N heeft namelijk de nodige reserves. In dit geval is de 2.0 T-GDI Theta II-motor voor zien van keiharde Stage III tuning (men spreekt dan ‘Staasje Drie getjoend’).

Snelste Hyundai van Nederland!

Dat betekent in dit geval is de motor voorzien van een andere luchtinlaat, uitlaatsysteem en een hybride turbocompressor. gezien het garantiebewijs van Wagner vermoeden we dat er ook een grotere intercooler aanwezig is.

Het resultaat is een maximum vermogen van 383 pk! Het koppel is eveneens heel erg indrukwekkend: 530 Nm!! Gelukkig dat het een ‘Performance’-model betreft, want die krijgen standaard een mechanisch sperdifferentieel mee.

Wat de prestaties zullen zijn, is niet precies bekend, maar als we op de ‘Zeitenjagd‘-Facebookgroep kijken, zul je op de tussensprint van 100 naar 200 km/u zo’n 10 seconden kwijt zijn. Dat is echt heel erg snel.

Niet eens zo heel erg duur

Het is verder gewoon een keurige i30N, dus lekker compleet aangekleed met sportstoelen, groot navigatiescherm. De auto komt uit 2016 en sindsdien is er zo’n 80.000 km mee gereden. Je kan er dus nog een flinke tijd tegenaan.

De vraagprijs van 28.950 euro is niet heel erg scherp, maar gezien de modificaties valt het op zich wel mee. Check ook eventjes hoe de modificaties zijn uitgevoerd en met welke onderdelen. Gezien het feit dat we al Wagner voorbij zien komen, zal het wel snor zitten. Interesse? Je kan de snelste Hyundai van Nederland hier bekijken!