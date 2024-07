Video: Loeizware Escalade probeert aan politie te ontkomen

Een Cadillac Escalade is niet de beste ontsnappingsauto.

Aan de politie proberen te ontkomen doe je eigenlijk het beste in een dikke diesel of een compacte auto. Dat laatste is vooral praktisch in stedelijk gebied. Het tegenovergestelde zie je hier gebeuren.

Iemand probeert aan de politie te ontkomen in in een achterlijk grote en zware gigant a.k.a de Cadillac Escalade. Ziet er niet heel doordacht uit..

