Hackers kunnen op simpele manier EV besturen op afstand

Zo simpel is het voor hackers om de complete controle over te nemen van een EV.

Ik kan me niet voorstellen dat jij nog geen mailtje hebt gekregen van ‘jEfF bEZoS’ met daarin de prettige mededeling dat de miljardair wat van zijn vermogen naar je wilt overmaken. Helaas werken niet alle hackers zo opzichtig. Om dat aan te tonen, zijn er bedrijven als PCAutomotive.

Het Hongaarse bedrijf bestaat uit ethische hackers. Dit zijn slimme ICT’ers die niet hacken om er zelf een slag uit te slaan, maar om te laten zien waar cyberlekken zitten. PCAutomotive richt zich, zoals de naam al doet vermoeden, op cyberveiligheid van auto’s. Of eigenlijk de onveiligheid.

Hacker neemt complete controle over

In een video laat het hackbedrijf zien hoe gemakkelijk het is om in te breken in een moderne auto. In dit geval, de volledig elektrische Nissan Leaf uit 2020 [foto ter illustratie]. Nadat de hacker op afstand verbinding heeft gemaakt met het infotainment van de Leaf is er geen houden meer aan.

Als eerst laat de hacker zien dat hij de live locatie van de auto kan zien. Dat is al best een enge gedachte, maar dit is nog maar het begin. Via de microfoons in de auto kan de hacker geluidsopnames maken, geluiden naar de speakers sturen en een screenshot maken van het infotainmentscherm. Als daar net de navigatie op staat, kan iemand met verkeerde intenties en de juiste middelen dus precies zien waar je bent, waar je heen gaat en naar welk radiostation je luistert.

Maar het wordt zoals gezegd nog vervelender. De computerkraker weet op afstand in te breken in de complete besturing van de Leaf. Hij kan de ruitenwissers en spiegels bedienen, maar ook van stuur. Zowel wanneer de Nissan stilstaat als in rijdende vorm kan de hacker het stuur bewegen. Oei.

Hacken is een eitje

Volgens PCAutomotive is het voor iemand met wat ervaring met programmeren niet moeilijk om aan de soft- en hardware voor het EV-hacken te komen. De meeste onderdelen zijn gekocht op eBay of komen van de schoothoop. De Hongaarse organisatie ontwikkelde als eerst een werkende testbank rond het touchscreen en bestuurdersdisplay van de Leaf. Vervolgens schreven de knappe koppen een code genaamd Python-script om de beveiliging te omzeilen. Zin om een EV-rijder te pesten? De stappen staan online.

Zoals gezegd hoopt het bedrijf met dit soort voorbeelden, automerken wakker te schudden. Het team heeft Nissan dan ook gewaarschuwd. De hackers hebben een lijst met tien kwetsbaarheden die toegang gaven tot het infotainmentsysteem van de Leaf gedeeld met de autofabrikant. Het is nog wachten op een reactie van Nissan.

Mocht je EV nou ooit gehackt worden, dan kun je nog altijd op de rem trappen en de auto uitschakelen. Maar wat als de autonome auto er straks zonder pedalen is?

Via The Drive