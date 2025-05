Extreemste Defender ooit is bijna klaar voor actie

De nieuwe Defender wordt voor het eerst aan de tand gevoeld.

Lang testen, daar zijn ze goed in bij Jaguar Land Rover. We wachten inmiddels al een tijdje op nieuws over het nieuwe Jaguar, terwijl er bij Land Rover al maanden wordt geoefend met de elektrische Range Rover. Waar wel wat schot in de zaak zit, is de Defender Dakar D7X‑R.

Voor 2026 móét de auto af zijn. Waarom? Na een jaartje als serviceauto, wil JLR bij de komende editie aan de start staan van de Dakar Rally met een Defender. Die Defender is de Dakar D7X‑R. Naast ”de zwaarste rally ter wereld” gaat de iconische offroader ook meedoen aan het World Rally‑Raid Championship (W2RC).

Geen volbloed rallyauto

Het begin is gemaakt met het testen van een prototype in de Marokkaanse duinen van de Sahara. De rallyauto is geen op maat gemaakte rally-Defender zoals Dacia dat deed met de Sandrider. Nee, de rally-Defender is gebouwd op basis van een productieauto en gaat meedoen in de ‘Stock’-klasse van het W2RC en dus ook in de Dakar Rally. Dit onderdeel van het kampioenschap vervangt de T2-klasse en is ontstaan door de populariteit van 4×4’s en SUV’s. De Dakar D7X-R staat op hetzelfde D7x-platform als de straat-Defender en heeft een 4,4-liter twinturbo-V8.

JLR kiest voor ervaring naast jong talent met de twee coureurs. De bekendste van de twee is de ervaren rot Stéphane Peterhansel. De 59-jarige Fransman nam al 35 keer deel aan de Dakar Rally en kwam veertien keer als eerste aan de eindstreep. Zijn deelname in 2026 betekent een terugkeer naar de Dakar Rally van de rallyicoon. Peterhansel wordt vergezeld door de 25-jarige Rokas Baciuška – een W2RC-coureur uit Litouwen.

Terwijl de prototypes worden uitgewrongen in de Sahara is de bouw van de officiële rallyauto’s begonnen. De assemblage vindt plaats in JLR’s Nitra-fabriek in Slowakije. Ik kan me niet voorstellen dat Defender deze kans op een speciaaltje met wat Dakar-badges laat schieten. Maak je dus klaar voor een Defender Dakar-straatauto voor een paar duizend euro extra.