Slimme banden gaan jouw leven redden

Althans, dat hoopt Goodyear door ‘slimme’ banden te ontwikkelen, samen met een Nederlands bedrijf.

Asfalt is prachtig spul om onze vierwielers overheen te laten zoeven. Eén ding waar je helaas niet aan ontkomt is wat verschillende natuurverschijnselen doen met ons asfalt. Denk aan sneeuw en ijzel, maar ook simpele dingen als regen. Het regent erg vaak (hier in ieder geval) en dan blijft het verstandig om het gas ietsje minder hard in te trappen.

Remweg

Waarom? Da’s heel simpel: je remweg is langer. Tot zo ver geen verrassingen. Bewust dan wel onbewust moet je daar toch rekening mee houden, want een ongeluk is zo gebeurd. De noodrem van auto’s, het AEB-systeem (Automatic Emergency Brake) dat vele merken nu toepassen, heeft er ook nog wat moeite mee. In theorie zouden dit soort systemen jou perfect kunnen laten afremmen als je iets (te) laat ziet, maar in barre omstandigheden zijn deze systemen niet altijd slim genoeg om de extra remweg in te calculeren.

Goodyear SightLine

Goodyear slaat de handen ineen met het Nederlandse TNO om hier wat aan te doen. En niet door te lobbyen bij de grote autobedrijven om hun AEB-systemen beter af te stellen. Nee, door elk AEB-systeem wat al bestaat, slimmer te maken. Banden van de auto spelen daar een grote rol in. Als jij naast de barre omstandigheden ook nog eens versleten banden hebt, worden je kansen op een succesvolle noodrem nog kleiner. TNO ontwikkelde een systeem waardoor de data van de auto zelf (camera’s bijvoorbeeld), het weer en informatie over de banden van de auto (leeftijd, slijtage) berekend kunnen worden. Goodyear’s SightLine-banden zijn zelf ook slimmer, waardoor de banden weten hoe veel frictie er is en hoe veel grip ze dus hebben, alsook het weten van de slijtagestatus en bandenspanning. Gooi dit allemaal in de computer en je krijgt een band die een succesvolle noodstop kan ondersteunen, ongeacht de omstandigheden.

Verplichting

Leuk om te weten, maar het kan eigenlijk niet snel genoeg wat betreft innovatie op dit gebied. Zoals gezegd zijn de meeste AEB-systemen die momenteel op auto’s zitten nogal zwart-wit. Een sensor weet op welke afstand deze moet remmen, wanneer die afstand gehaald wordt triggert de noodrem. Dit systeem moet slimmer nu de VS tegen 2029 wil dat elke auto een AEB-systeem aan boord heeft. Autofabrikanten trokken al aan de bel omdat dit kort dag is voor het feit dat de systemen nog veel werk nodig hebben. Daarnaast dragen dit soort innovaties bij aan autonoom rijden in de toekomst, wanneer een auto dit ook allemaal moet kunnen aanvoelen.

