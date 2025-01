Gepersonaliseerd kenteken? Kies wijs wat erop staat

Dit zijn een aantal kentekens waar een stokje voor gestoken werd.

Gepersonaliseerde kentekenplaten zijn net als 130 rijden een manier waarop de politiek de autofanaten een beetje enthousiast wil maken. Ook daar gaan waarschijnlijk nog problemen komen voor de specifieke toepassing ervan. En dan is het nog de vraag of er wordt gekozen voor systemen als die in het Verenigd Koninkrijk, waar alles nog wel aan een ‘sjabloon’ moet voldoen, of gewoon volledig USA gaan en alles mag, zo lang het maar binnen een bepaald aantal letters valt. Dat laatste is bijvoorbeeld waar België voor koos met hun persoonlijke platen.

Afgewezen

Om even terug te vallen op wat een bizarre tijd we in leven, maakt de staat Illinois in de VS bekend welke kentekens zij hebben moeten afwijzen dit jaar. Volgens staatssecretaris Alexander Giannoulias zijn er meer dan 60.000 aanvragen voor persoonlijke platen gedaan en daarvan is de ruime meerderheid goedgekeurd. Want creativiteit moet je niet blokkeren, toch?

Wel als het te ver gaat. Op TikTok maakt Giannoulias bekend welke kentekens er (onder meer) afgekeurd zijn en dus op de ‘verboden lijst’ staan. Opvallend is dat er natuurlijk van tevoren al rlimieten zijn, maar sommige aanvragen die hebben proberen te overschrijden. Zoals BICHIN, SHIDDED of AXEHOLE. Het zegt niks, maar insinueert wel wat. Ook nummerplaten als GYATT en HOKTUAH werden verboden. Snap je die niet, dan moet je iemand vragen die na 2005 is geboren. Op zich opvallend, want voor het gros van de mensen zijn dit soort termen zo non-descript dat het ook niet echt richtlijnen overschrijdt. Maar goed, wij schrijven de wet ook niet. Teksten als ABADMF en THICCAF lijken ook onschuldig, totdat je de afkortingen even wegdenkt en ziet wat er echt staat (a bad ‘MF’ of Thicc ‘AF’).

Giannoulias kan zijn lach niet bedwingen bij sommige inzendingen, maar voegt eraan toe dat hij het liefst wel heeft dat je het allemaal ‘geschikt voor de familie’ houdt. Maar goed, dat lukt de mensen uit Illinois kennelijk goed genoeg, want alsnog zijn er maar 335 van de 60.000 aanvragen afgewezen. De vraag zoals altijd, stel dat Nederland toch gepersonaliseerde kentekens invoert, wat zou jij kiezen?