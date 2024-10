Gaan banden steeds sneller lek, of lijkt dat maar zo?

Banden die steeds sneller lek gaan. Is dat zo, of lijkt het alleen maar zo?

Pech met de auto is bijna net zo oud als de auto zelf, er gaat altijd wel iets kapot. Het kan iets in de motor zijn, een ruit, iets elektronisch of iets met de banden. En over die laatste zou ik het eens willen hebben.

Ik heb het idee dat banden namelijk steeds sneller lek gaan. Althans, bij mij. In mijn hele leven heb ik twee keer een lekke band gehad. Twee keer door een spijker of schroef gereden en ik zat met een platte band. Tot vorig jaar. Want het afgelopen jaar heb ik het idee gekregen dat banden steeds sneller lek gaan. Laat me het uitleggen

Gaan banden steeds sneller lek?

Ik heb het afgelopen jaar namelijk zes keer een lekke band gehad. Zes keer inderdaad. 1 keer met mijn Saab, maar dat was een budget Viking-band, dus dat was niet zo erg. Maar toen kreeg ik een Tesla en het ‘feest’ begon.

Mijn eerste zwarte Tesla had binnen een week de eerste lekke band. Ook pure pech, denk ik, want de Wegenwacht haalde er een mooie zwarte schroef uit. Maar een maand of 2 later reed ik oprecht zachtjes met de twee rechter banden over een stoeprandje en waren ze allebei lek. Niet een beetje lek, de halve wang lag eruit.

Later zat er een heel klein metalen schilfertje in mijn rechter achterband. Lek. En afgelopen zondag reed mijn vriendin de Tesla ook echt zachtjes over een stoepje en je raadt het al, lek. Zes banden in een jaar tijd. Ik heb gisteren maar alle vier de banden laten vervangen, maar ben benieuwd wanneer ik weer bij de bandenboer sta.

Overigens zeiden ze daar dat het een typisch Tesla-kwaaltje is. Het schijnt zo vaak te gebeuren, dat ze speciaal Tesla velgen met banden hebben staan die even gauw gemonteerd kunnen worden, zodat de eigenaar weer verder kan. En wagens van Bergnet hebben tegenwoordig ook standaard 1 of 2 Tesla velgen aan boord.

Maar ik ben benieuwd. Ben ik de enige met zoveel banden die steeds sneller lek lijken te gaan? Is het een typische kwaal voor de Tesla, of gaan banden écht steeds sneller lek.

Ik ben heel benieuwd wat jullie mening is.