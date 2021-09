Zo’n 1.000 automobilisten geflitst bij Gorinchem

In één dag zijn op een traject nabij Gorinchem zo’n 1.000 automobilisten geflitst. Dit was tijdens een grote politieactie.

Financieel gezien was de grote politie in de buurt van het knooppunt Gorinchem een succes. Honderden automobilisten zijn afgelopen woensdag op de bon geslingerd toen de politie er een grootschalige actie georganiseerd had. Vermoedelijk weten de automobilisten op dit moment nog niet of ze geflitst zijn, want de bon zal de komende weken thuis op de mat vallen.

Gorinchem geflist

De politie organiseerde deze flitsactie in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, de Douane en het Openbaar Ministerie. Naast het registeren van snelheidsovertredingen, zijn ook andere zaken aangepakt op die dag. Zo kwamen kentekencamera’s in actie om de platen van voorbij rijdende automobilisten te registeren. Mocht er een boete openstaan dan ging er een motoragent achteraan om even bij te babbelen. Met zo’n controle komt geregeld ook verboden wapenbezit, of alcohol- of drugsgebruik tijdens het rijden aan het licht. Volgens het AD gaven de camera’s honderd keer aan dat er iets niet helemaal kosjer was.

Het aantal automobilisten die te maken kregen met een flitser spande echter de kroon. De actie duurde van 14:30 uur tot en met 21:00 afgelopen woensdag. In dat tijdbestek liepen zo’n 1.000 automobilisten tegen de lamp toen ze geflitst werden bij het knooppunt Gorinchem