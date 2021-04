F-Type R-Dynamic Black is nu helemaal af - Autoblog.nl

Zeker zo in het rood ziet de F-Type R-Dynamic Black er perfect uit, nietwaar?

Het is nog altijd een van de gaafste auto’s in zijn klasse, de Jaguar F-Type. En aangezien de klasse van coupé’s en roadsters misschien wel het tofst zijn van allemaal, kun je concluderen dat we de F-Type hoog hebben zitten.

Het model loopt al een tijdje mee. Om de sportieve Jaaaag vers te houden, werd het model behoorlijk rigoureus gefacelift. Om het model nóg interessanter te maken, is er nu de F-Type R-Dynamic Black.

F-Type R-Dynamic Black

Heel kort door de bocht is het een sport-pakketje met een zwart optiek-pakket. Precies zoals we dat bij zo’n beetje alle merken tegenwoordig zien. Op zich logisch, het misstaat zeker niet en het is behoorlijk populair. Dus waarom het zwart-gekleurde 20” wiel opnieuw uitvinden?

Je kan kiezen uit een coupé en roadster met het F-Type R-Dynamic Black pakket. Er zijn drie kleuren beschikbaar: Eiger Grey, Santorini Black en Firenze Red. Alle delen die normaal verchroomd zijn, zijn nu in het hooglans zwart uitgevoerd. Dat geldt dus ook voor de eerdergenoemde zwarte velgen. Het zijn de Style 5039-wielen en ze zijn uniek voor de deze versie.

Interieur

Het interieur van de F-Type R-Dynamic Black is er ook op vooruit gegaan. Zo krijg je bijvoorbeeld standaard een alcantara hemel (Coupé) en 12-voudig verstelbare Windsor-lederen ‘performance seats’. Oftewel, de dikke sportkuipen die je eigenlijk altijd al wilde hebben. Daarnaast is de standaarduitrusting ook iets completer. Denk dan aan contrasterende stiksels, het 12,3 inch interactieve driver display en zijdeglans aluminium schakel-paddles.

Er is keuze uit twee motoren bij de F-Type R-Dynamic Black. Het begint allemaal met de viercilinder Ingenium-motor met een slagvolume van 2 liter. Deze levert maximaal 300 pk en heeft altijd een achttraps automaat en achterwielaandrijving. Mocht dat niet voldoende zijn, dan is er een 5 liter grote V8 met mechanische compressor. Deze levert namelijk 450 pk op naar keuze de achterwielen of alle vier de wielen.

De Jaguar F-Type R-Dynamic Black is in Nederland te bestellen vanaf 108.007,80 euro. De V8 is zo’n 40 mille duurder.