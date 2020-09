Smaakvol getunede M4 maakt nieuwe M4 overbodig - Autoblog.nl

Kijk, kun je die grille meteen overslaan. Deze smaakvol getunede M4 laat zien hoe het óók kan. Check die mooie grille!

Afgelopen week werd de nieuwe BMW M4 onthuld. Uiteraard ging dat gepaard met de nodige controverse. Niet iedereen is fan van de nieuwe expressieve designtaal die BMW op het moment hanteert. Waarom zou je historisch verantwoord iconisch design toepassen als je er ook een visuele kermisattractie van kan maken?

Het is natuurlijk de smaak van de Aziatische, Amerikaanse en Arabische markten. Daarbij wordt een groot logo veelal gezien als een teken van kwaliteit. Toch blijft het steken dat de Duitsers zo hun hoofd laten hangen. In Azië is men ook gek op zoete rode wijn, maar no-way dat Fransen suiker bij hun Bordeaux doen om in de smaak te vallen. Het wordt toch wel verkocht.

Voorbeeld smaakvol getunede M4

Enfin, mocht je ook niet gecharmeerd zijn van de nieuwe BMW M4, dan hebben wij goed nieuws. Er is een nieuwe BMW-tuner opgestaan die op subtiele wijze de uitgaande BMW M4 onder handen neemt: Cardiologie. Nee, dat is niet het vak dat je moet uitoefenen om er eentje te kunnen bekostigen (alhoewel het zeker helpt), maar de naam van de tuner is, eh, Cardiologie.

Subtiel

Nu kun je bij veel tuners al terecht voor extreem dik getunede M4’s, maar Cardiologie heeft de M4 juist heel subtiel aangepakt. De meest in het oog springende modificatie betreft de wielen. Deze smaakvol getunede M4 heeft namelijk behoorlijke sloffen tot zijn beschikking. Voor zijn de velgen 9J breed en 20 inch in diamater met 265/30 R20 banden.

10,5 inch breed

Aan de achterkant van deze subtiel getunede M4 zien we 10,5J brede velgen, ook met een diamater van 20 inch. De bandenmaat is 285/20 R30. De velgen komen bij de firma Barracuda vandaan. Logisch, want ze hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van dit project. Het type heet: ‘Karizzma’, hoogstwaarschijnlijk als een hoedtik bedoeld naar een uitermate charismatische Mitsubishi.

Hankook Ventus S1 Evo

De banden zijn Hankooks. Niet de spaarbanden die je vroeger standaard kreeg op een Hyundai Elantra, maar hun topband: de Ventus S1 Evo. Om de stance te verbeteren is deze smaakvol getunede BMW M4 voorzien van een set verlagingsveren van Eibach. Waarschijnlijk is de wegligging nu ook nog een beetje beter.

520 pk, 650 Nm en 300 km/u

Om de auto ook wat sneller te maken, is de M4 Cabrio voorzien van enkel en alleen voorzien van optimalisatie van de ECU. Het vermogen is daarmee gestegen van 431 pk naar 520 pk. Dat is 89 pk extra! Ook het koppel steeg flink. In plaats van 550 Nm, heb je nu 680 Nm tot je beschikking. De begrenzer is verwijderd, zodat je nu ook kunt genieten van die extra paarden. Volgens Cardiologie (de tuner, niet de studie die @jaapiyo doet) is een topsnelheid van meer dan 300 km/u mogelijk.