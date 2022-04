Smart #1 is een helemaal #trendy crossover met 272 pk

De Smart #1 is een op en top hippe elektrische crossover van Smart, maar wel met 272 pk en achterwielaandrijving!

Vele auto’s hebben simpelweg een nummer als typenaam. Want het eerste model van het merk moet vaak een doeltreffende naam hebben, ofzo. Het altijd hippe Smart pakt het anders aan. Hun eerste elektrische crossover heet Smart #1. Met een hashtag, want dat is hip. #blessed

Smart #1

Dat hoeft geen schok te zijn, we hebben immers recent nog geschreven over de (bijna) productieversie van de nieuwe Smart #1. Ja, een elektrische crossover van Smart. Er moet toch op een manier geld in het laatje komen. Dat gebeurt met dank aan Chinees geld. Smart is deels opgekocht door Geely en die zorgen ervoor dat hun scala aan elektrische merken, waaronder grotendeels Polestar, voor de techniek van de Smart #1 kunnen zorgen.

Exterieur

Eerst even over de auto zelf en de styling. Het is lastig om een auto als deze ‘Smart’ te maken. Smart heeft immers recent niet echt een familiegezicht gehad omdat ze de afgelopen jaren maar één auto bouwden. Wij krijgen er meer een soort mini-Mercedes gevoel bij. Niet onlogisch, gezien de roots.

Specs

Belangrijkere vraag: is het wat? Er is een grote opmars aan elektrische crossovers en dus moet de Smart zich kunnen onderscheiden. Op papier ziet het er prima uit. Een 66 kWh groot accupakket moet volgens de WLTP-meting een actieradius van 440 km realiseren. Zoals wel vaker: niet baanbrekend, maar ook niet slecht. Vooral waarde voor je geld is belangrijk, maar prijzen deelt Smart nog niet.

Krachtcijfers klinken leuker: 272 pk. Dat is zeker niet slecht, al is niet bekend hoe snel de auto naar 100 km/u sprint. Dat zou kunnen tegenvallen: de aandrijving zit namelijk enkel op de achterwielen. Nou is dat niet het belangrijkste van deze auto, maar goed. Een ander tegenvallend cijfer: het gewicht zit boven de 1.800 kilogram. Voor een Smart. Ouch.

Interieur

Het interieur van de Smart #1 lijkt ook erg Mercedes-achtig, maar dat is niet perse slecht. Natuurlijk wel met een wat goedkopere insteek als je kijkt naar materialen. In het midden prijkt een groot scherm met een diameter van 12,8 inch. Daarnaast is er nog een kleiner 9,2 inch scherm voor de bestuurder in plaats van een tellerbak. Dit is de eerste Smart met meer dan vier zitplaatsen: vijf stuks in totaal. De auto zal softwarematig bijgehouden worden met OTA (over the air) updates.

De Smart #1 verschijnt deze zomer al in de showrooms, maar wordt pas in 2023 officieel geleverd. Zoals gezegd zijn prijzen nog niet bekend, wel dat ‘ie in drie versies beschikbaar wordt. Daaronder valt ook een eveneens zeer hippe #LaunchEdition. Nee hoor, die heet gewoon Launch Edition en zal alleen in het begin leverbaar zijn.