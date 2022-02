Nieuwe Smart hatchback is bijna gewoontjes

De camouflage-wrap lijkt het meest bijzondere aan de nieuwe Smart hatchback te zijn. Dat is overigens ook best goed nieuws.

Smart gaat een nieuwe kant op. Het merk probeert dik 20 jaar een voet aan de grond te krijgen en ergens lukt dat niet helemaal. Natuurlijk, met meer dan 32.000 verkochte exemplaren zie je ze geregeld voorbij komen. Maar voor het type auto, zou het aantal veel hoger moeten lukken. Even ter referentie: sinds 1998 zijn er iets meer Smarts verkocht als Tesla’s Model 3 alleen al in 2019.

Kortom, het roer moet om en niet zo’n klein beetje ook. Dat gaat Smart doen met een nieuwe partner, een nieuwe auto en nieuwe naamgeving. Daarbij gaat Smart gebruik maken van ’t Hekje. Daarmee bedoelen we niet een kleine cabaretier, maar het ‘#’-teken. De eerste auto is de Smart #1. Handig als men gaat Twitteren over deze auto. Of een andere nummer 1.

Nieuwe Smart hatchback

Volgens Smart wordt de Smart #1 een trendsetter. Smart wordt namelijk een fabrikant van compacte premium EV’s. Maar dat is niet het enige opmerkelijke. Smart spreekt van een SUV, maar ze hebben per ongeluk foto’s gestuurd van een vijfdeurs hatchback die marginaal hoger op zijn pootjes staat.

Het doet denken aan een Suzuki Swift met de dakpartij van een Opel Adam. Collega @RubenPriest vond het niet echt een Smart. De auto is ontworpen door Mercedes-Benz. De Smart #1 is vervolgens fijneslepen door het China Automotive Engineering Research Institute in Chongqing. Er zijn dagen dat we er niet langsrijden.

Cw-waarde Smart #1

In dat instutuut hebben ze de luchtweerstandscoëfficiënt op 0,29 weten te krijgen. Dat is bijzonder indrukwekkend voor een hatchback in dit formaat. Sorry, we zien er nog steeds geen SUV in. Let wel: dat is bij de (vermoedelijke) concurrenten van de Smart #1 ook het geval.

Daarbij is het segment van compacte premium EV’s met makkelijke instap enorm populair, dus logisch dat Smart daar een graantje mee van probeert te pikken. Over formaten, technische gegevens, actieradius of prijzen is nog niets bekend. Wel weten we dat de auto in samenwerking met Geely gebouwd gaat worden en dat de Smart #1 aan het einde van dit jaar op de markt zal verschijnen.

