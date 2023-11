Dit betaal je voor een Smart van 4,4 meter

De prijzen van de Smart #3 zijn bekend.

Niets is meer vanzelfsprekend in de autowereld anno 2023. Een Lotus is niet meer licht, een BMW is niet meer achterwielaangedreven en een Smart is niet meer klein. De Smart #1 was al aardig aan de maat voor Smart-begrippen en de volgende Smart is alleen maar groter.

We hebben het over de Smart #3. Qua naamgeving is er geen peil op te trekken bij Smart, want het nummer zou op de volgorde van introductie moeten slaan. De Smart #3 wordt echter vóór de #2 gelanceerd (die kleiner wordt dan de #1). Snap jij het nog?

Enfin, de Smart #3 is in de basis dezelfde auto als de #1, alleen dan groter en voorzien van een aflopende daklijn. Daardoor heeft de auto een gestrekt silhouet, iets wat we niet gewend zijn van Smart. Met een lengte van 4,4 meter is het ook de grootste Smart ooit.

We konden de Smart #3 al in april aan jullie voorstellen, maar nu weten we ook de prijzen. Je hebt een Smart #3 vanaf €38.395. Dat valt niet tegen vergeleken met de #1, die maar €1.00 goedkoper is. Sterker nog: de instapversie van de #1 staat momenteel nog niet in de configurator, dus de #3 is op dit moment zelfs goedkoper.

Voor het genoemde bedrag krijg je de Smart #3 Pro, met een 49 kWh-accupakket. Hiermee kom je 325 km ver, volgens de WLTP. Deze versie heeft één elektromotor op de achteras, die goed is voor 272 pk en 343 Nm koppel. Alle andere versies hebben de grotere 66 kWh-accu, te beginnen bij de Pro+. Deze versie heb je vanaf €43.395.

De Smart #3 heeft ook een echte topversie: de Smart #3 Brabus. Deze heeft niet één, maar twee elektromotoren, die samen 428 pk leveren. Dat is bijna net zoveel als tien Smart City-Coupés samen… Daarnaast heb je 543 Nm aan koppel, waarmee je in 3,7 seconden van 0 naar 100 knalt. Voor deze dikke Brabus betaal je €50.895.

Concurrentie

Wat de concurrentie betreft: de Smart #3 heeft alleen uit eigen huis al een hoop concurrentie. Naast de Smart #1 zijn er ook nog de technisch identieke Volvo EX30 en Zeekr X. Voor die laatste geldt wel dat deze vooralsnog alleen leverbaar is met de grote accu.

Hier de prijzen van een aantal belangrijke concurrenten op een rijtje:

Volvo EX30 Core (272 pk, 344 km range): €36.795

Smart #2 Pro+ (272 pk, 420 km range): €37.395*

Smart #3 Pro (272 pk, 325 km range): €38.395

Peugeot e-2008 (136 pk, 333 km range): €38.970

Jeep Avenger (156 pk, 392 km range): €39.500

Kia Niro EV (204 pk, 460 km range): €39.995

Zeekr X (272 pk, 445 km range): €44.990

*Begin volgend jaar leverbaar

We kunnen concluderen dat de prijs van de Smart #3 redelijk ‘marktconform’ is. De Volvo is weliswaar goedkoper, maar dit is ook een kleiner model (4,23 meter vs. 4,4 meter). De Peugeot e-2008 heeft een vergelijkbare range, maar een stuk minder vermogen. Terwijl ‘ie niet goedkoper is. De Kia Niro is wél een betere deal, met zijn 460 km range. Maar ja, die is niet zo hip als een Smart #3.