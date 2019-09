Smart hun nieuws is toepasselijk klein en subtiel

Klein maar fijn.

Wie het kleine niet eert, is het grote niet waard. Daarom is het makkelijk om denigrerend te doen naar de Mercedes-dochter, maar echt groot nieuws is het nou ook niet. Past wel goed bij hun auto’s, grappig genoeg.

Het nieuws is een facelift voor de Fortwo, Fortwo Convertible en Forfour. Allebei de auto’s zijn volledig elektrisch en hebben een actieradius van 114 tot 135 km. Daarmee zijn het absoluut geen strepentrekkers, wel ideale stadsauto’s. De facelift-uitvoeringen van de Smarts hebben een ander frontje en kekke LED-achterlichten.

Geen denderend nieuws, maar soms is dat even nodig. In live omstandigheden staat de auto half in een muur geparkeerd, waardoor de Smart nog kleiner lijkt dan hij is.