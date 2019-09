De nieuwe auto van Michel Breuer is hier!

Een volksheld op vier wielen.

De markt voor compacte elektrische crossovers is zeer populair aan het worden. Logisch, want zo’n hoog apparaat zorgt voor voldoende ruimte om de accu’s kwijt te kunnen en het ziet er ook hip, cool en kek uit.

Logisch dus dat MG er ook mee komt aan zetten de vorm van de nieuwe ZS. Jazeker, er is weer een MG ZS, de auto voor de betere Michel Breuer-fan. Ondanks de heerlijke exentrieke middelmatigheid was die auto nooit een succes. Nu probeert MG het opnieuw. Op zich wel begrijpelijk, want MG is nu een Chinees merk van SAIC ( Shanghai Automotive Industry Corporation). Ook MG is aanwezig op de IAA en Frankfurt en zij nemen de MG ZS EV mee.

De MG ZS komt met een hele rits aan veiligheid systemen, waaronder ACC (Actieve Cruise Control), LDW (Lane Departure Warning) alsmede emergency braking voor fietsers. Nee, het is niet zo dat fietsers automatisch voor je gaan remmen, maar als de auto al rijdend een fietser detecteert en een ongeluk ziet aankomen, grijpt de elektronica in. Hoe attent. De MG ZS EV is voorzien van een elektromotor met 44,5 kWh sterk accupakket. 0-100 km/u is in slechts 8,5 alweer achter de rug. De MG ZS EV moet ook naar Nederland komen. Er wordt geen dealernetwerk opgezet: de verkoop moet online plaatsvinden.