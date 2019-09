Deze vlot uitziende Skoda is lid van Team Rood!

Team Rood!

De IAA is een geweldige beurs. Je ziet er namelijk alles. Hypercars, supercars en concept cars bijvoorbeeld. Heel erg leuk natuurlijk, maar die zijn er voornamelijk zodat je iets hebt om aan te vergapen. De kans dat een Vande bezoekers van de IAA over gaat tot aanschaf is bijzonder klein.

Maar zo’n beurs kan je natuurlijk ook gebruiken om te kijken naar auto’s die je daadwerkelijk gaat kopen, leasen, lenen of huren. Wat te denken van de Skoda Kamiq. We kenden de standaard Kamiq natuurlijk al een tijdje. Dit is de extra sportieve ‘Monte Carlo’-uitvoering, vernoemd naar de vele successen die Skoda heeft behaald in het gebergte rondom Monaco.

De relatief compacte crossover van het Tsjechische markt is na de Monte Carlo nog geen ‘RS’-model, maar het toont gewoon net wat vlotter. Denk aan de zwarte details en grote velgen. Ook het interieur is voorzien van een welkome sportieve upgrade die zorgt voor net dat beetje meer sfeer.

Nog een laatste dingetje: mbestel ‘m in het rood. Het is niet alleen een veilige kleur, maar het doet wonderen voor de uitstraling van deze auto.