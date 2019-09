Facelift voor elektrische Smart ForTwo en ForFour

De modellen krijgen een update.

Ook Smart heeft nieuws op de IAA in Frankfurt volgende week. Het automerk staat er met een opgelapte ForTwo en ForFour. Beide modellen hebben een subtiele update gekregen en kunnen er wat Smart betreft weer even tegenaan.

Een korte overhang en opgeklopte wielkasten moeten de kleine elektrische stadsauto’s een dikker voorkomen geven. Daarnaast is de grille vernieuwd en komen de modellen met optionele volledige led-koplampen. De configuratie van een nieuw model verloopt heel basic. Er is keuze uit drie uitrustingniveau’s (Advanced, Premium of Exclusive) en het enige wat daarna nog gedaan moet worden is het kiezen van een kleur.

De Smart ForTwo en ForFour hebben een actieradius tussen de 114 en 135 kilometer. De auto’s komen standaard met een 22 kW-boordlader met snellaadfunctie. Het opladen van de batterij (10 tot 80 procent) duurt iets minder dan 40 minuten. Driefase laden is mogelijk.

De modellen hebben 60 kW vermogen en leveren maximaal 160 Nm koppel. De ForTwo is met 11,6 seconden de snelste sprinter naar 100 km/u, gevolgd door de ForTwo Cabrio (11,9 sec) en de ForFour (12,7 seconden). Voor alle modelvarianten bedraagt de topsnelheid 130 km/u.

De vernieuwde Smart ForTwo en ForFour zijn op de IAA in Frankfurt voor het eerst te zien.