Gaat er deze week weer sneeuw vallen in Nederland?

Het belooft erg koud te worden, maar valt er ook weer sneeuw? Dit zeggen de weerstations.

Het levert mooie plaatjes op, zoals het beeld hierboven van @dutchstylez, maar het zorgt ook voor gevaarlijke situaties: sneeuw op de Nederlandse wegen. Deze week zou er weer sneeuw kunnen gaan vallen. Waar precies kans is op witte wegen, bespreken we aan de hand van voorspellingen van verschillende weerstations.

Het KNMI voorspelt dat je vandaag (maandag 10 februari 2025) nog niet bang hoeft te zijn voor sneeuw. Pas in de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagochtend kan het in het noorden van het land glad worden door sneeuw. Er valt één tot drie centimeter sneeuw in Groningen en in het noordoosten valt er volgens het KNMI ”enkele centimeters meer”. Tussen 05:00 en 10:00 uur zorgt het weer voor gevaarlijke situaties op de weg in Friesland en Groningen, aldus het KNMI.

En in de rest van het land?

Buienradar betrekt in de eerste voorspelling het hele land. De kans is 90 procent dat het in heel Nederland vrij koud is met ’s nachts matige vorst. Dat wordt krabben deze week. De maximumtemperatuur is overdag wel in de meeste gevallen boven het vriespunt. Volgens Buienradar kan het pas woensdag gaan sneeuwen in het noorden. Lang zal die sneeuw er niet blijven liggen, want na een bewolkte periode zal het in het weekend weer zonnig zijn.

Het voelt kouder dan het is

Kijken we vervolgens bij Weerplaza, dan krijgen we een wat uitgebreidere voorspelling. Lang verhaal kort: hoe noordelijker, hoe groter de kans op sneeuw. Vandaag ligt het kwik na 08:00 uur tussen de 0 en 2 graden. Er waait een matige (noord)oostenwind die aan de noordkust wel krachtig is (windkracht 4 tot 6). Daardoor is de gevoelstemperatuur lager dan de daadwerkelijke temperatuur. Dit beeld blijft de rest van de dag. Overdag blijft het droog, maar richting de avond is er regionaal kans op (mot)regen.

In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op natte sneeuw toe.De sneeuwdreiging houdt volgens Weerplaza aan tot en met woensdag. Wel geeft het weerstation aan dat er nog veel onzekerheid is over de neerslagsoort, timing en de algehele temperatuur.

Ook over het weer van de rest van de week is Weerplaza onzeker. De middagtemperaturen liggen minimaal rond het vriespunt en maximaal rond de 10 graden Celsius. Dit kan ook flink verschillen in het noorden en zuiden van het land. Hierbij geldt dus ook: hoe noordelijker, hoe kouder.

Komt er nou sneeuw of niet?

Lokaal kan het volgens Weerplaza kortstondig wit worden als de neerslag in de nacht of ochtend valt. De kansen hierop zijn dinsdag en woensdag in Noord-Nederland groter dan in de zuidelijke helft van het land. In het weekend is vrij grote kans op droog weer. Dit gaat gepaard met minder wolken en daardoor koudere nachten.

Dus, mocht het in jouw omgeving wit zien, pas je rijgedrag dan aan.

Foto: RS4 en M3 gespot door @dutchstylez