Bovag: ‘Onderhoud wordt op deze manier onbetaalbaar’

Bovag maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van onderhoud, nu monteurs meer loon willen.

Zoals je wellicht hebt meegekregen liggen de Bovag en de vakbonden met elkaar in de clinch. Dit is dusdanig hoog opgelopen dat er gestaakt wordt. De vakbonden vinden dat de lonen van monteurs niet hard genoeg gestegen zijn in verhouding tot de inflatie.

De Bovag brengt nu een persbericht uit waarin ze ingaan op de eisen van de vakbonden. Ze winden er geen doekjes om en spreken van “extreme en onrealistische eisen”. Als alle eisen van FNV ingewilligd worden zouden de totale loonkosten met wel 40% stijgen, aldus de branchevereniging.

De vakbonden eisen een loonsverhogingen van 6 tot 7,3 procent, maar geen haar op het hoofd van het Bovag-bestuur die daaraan denkt. Ze willen de lonen hooguit met 3,3 procent verhogen, om de inflatie te compenseren. Die bedraagt namelijk ook 3,3 procent.

Volgens de Bovag krijgen werknemers vaak al boven de cao betaald en is de inflatie het afgelopen jaar al deels gecompenseerd. En over de winst heeft directeur Peter Niesink het volgende te zeggen: “Het is me een raadsel waar vakbonden vandaan halen dat de winst 3 tot 5 keer harder gestegen zou zijn dan de lonen. Het is een beeld dat we niet herkennen.”

En de stakingen, is de Bovag daar een beetje van onder de indruk? Niet echt. Ze noemen in het persbericht dat er op “beperkte schaal actie wordt gevoerd” en constateren dat de “actiebereidheid onder monteurs” maar gering is. Terwijl het toch wel bijzonder is dat er überhaupt gestaakt wordt in deze branche.

Bovag behartigt de belangen van de autobedrijven, maar ze maken zich opeens ook zorgen over de consument. De veel hogere loonkosten moeten namelijk doorberekend worden aan de consument. En op die manier wordt onderhoud onbetaalbaar voor de mensen met een kleine portemonnee, aldus de Bovag.

