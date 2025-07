Horrorfiles des doods op de Nederlandse snelwegen verwacht

En dat komt allemaal door de NS…

We riepen het van de week nog; blijf weg uit de trein. Dat kwam omdat er wel/geen/wel/ toch geen akkoord was gesloten tussen de vakbonden en het personeel van de NS. Daarom wordt er waarschijnlijk binnenkort weer flink gestaakt en je weet wat dat betekent. Horrorfiles des doods inderdaad.

Maar met die stakingen weet je wel dat het maar tijdelijke files zijn, want de volgende dag rijdt alles gewoon weer en zullen er dus minder auto’s op de snelwegen rijden. Maar het lijkt er nu toch echt op dat de NS zelf geen reizigers meer wil vervoeren.

Een treinkaartje wordt namelijk duurder. En niet zo’n beetje ook.

Horrorfiles des doods verwacht

Het heeft zijne directeurheid Koolmees namelijk behaagd om de prijzen voor een kaartje met maar liefst 9% te verhogen. En al lijken de directie en de overheid blij te zijn dat het maar een -naar eigen zeggen- kleine verhoging is, wij vinden er wat van. Een tiende duurder is namelijk niet niks.

Die prijsstijging komt omdat ze eerder niet de inflatie hebben doorberekend aan de reiziger. Doen ze nu nog niet helemaal, anders zou de verhoging zo’n 12% zijn geweest. En om niet failliet te gaan gaat de NS wel nog wat bezuinigen.

Concreet betekent dit dat er bepaalde kortingen -zoals de jongeren dagkaart- gaan verdwijnen. Ook gaat de eerste klas er in een aantal treinen uit en wordt er minder materieel ingezet. Dat betekent dus horrorfiles op de perrons, want het wordt veel drukker in de trein.

Althans, dat hopen we. Want er zullen mensen zijn voor wie een treinkaartje echt niet meer uitkan en een redelijk voordelig autootje nog wel. En dat hoeven er maar een paar duizend te zijn en onze snelwegen worden dus elke dag geteisterd door die eerder genoemde horrorfiles des doods.

De trein. Leuker kunnen we het niet maken. Wel duurder.