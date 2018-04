Snelheidscamera beboet dezelfde stilstaande auto elf keer

In de categorie 'klein leed'.

Snelheidscamera’s, we haten ze allemaal. De gerobotiseerde struikrovers slaan altijd toe op het moment dat je het niey verwacht. Gelukkig heb je er tegenwoordig prima technologische snufjes voor om de boosdoeners op tijd te spotten naast de weg, maar dan nog zijn ze irritant en slecht voor het milieu. Je moet immers eerst afremmen en daarna weer accelereren. Iedereen die ooit natuurkunde heeft gehad weet dat dit geen efficiënte manier is om je voort te bewegen.

Donald Schulz uit het Amerikaanse New Orleans heeft echter een extra reden om de verkeerscamera’s te haten. Zoals velen onder ons pleegt hij zijn auto aan de straat voor zijn huis te parkeren. In het geval van Donald staat er in die straat ook een flitspaal en wel eentje die niet helemaal goed afgesteld is. Als er iemand langskomt die te hard rijdt, registreert de paal namelijk niet altijd het kenteken van de overtreder, maar de plaat op de pickup van Donald. Sinds 2011 is dat al elf keer voorgekomen. Of misschien tien keer, Schulz is de tel inmiddels een beetje kwijtgeraakt.

Begrijpelijkerwijs is de Amerikaan inmiddels niet zo’n fan meer van de overheid. Zijn boetes worden namelijk elke keer wel verscheurd, maar daarvoor moet hij iedere keer weer naar de juiste instanties in The Big Eazy toe om het te regelen. Bovendien komt er voordat de prent op de deurmat valt nog een mens aan te pas om de boete ‘goed te keuren’, precies om dit soort dingen te voorkomen. De persoon die dit moet doen is dus duidelijk niet echt gefocussed bezig met zijn (m/v) werk. Om het allemaal nog wat zuurder te maken: de laatste onterechte boete werd veroorzaakt door een voorbij razende politieauto.

Overigens is de administratie in New Orleans toch al niet echt puik geregeld. Een rechter oordeelde in februari nog dat de lokale afdeling van Stichting Aap 25 miljoen Dollar aan verkeersboetes moet terugbetalen, omdat deze buiten het mandaat van de stad zijn opgelegd. Mocht dat echter ooit gebeuren, dan zal het nog even op zich laten wachten: de stad ligt namelijk toch al flink achter bij het nakomen van financiële verlichtingen naar aanleiding van rechterlijke uitspraken. Bovendien gaat NOLA in beroep tegen de uitspraak. We hopen voor Donald Schulz dat hij zijn geld ook deze keer wél weer gewoon terugkrijgt.