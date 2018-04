Verzamel je poen en koop deze BMW M550i in mintgroen

Dapper...

Onlangs zat ik weer eens te grasduinen op de webz, om te kijken of er hier of daar nog wat moois te koop staat dat ik niet kan betalen. Even wegdromen bij al die mooie als-dan scenario’s, als autoliefhebber zal je waarschijnlijk wel bekend zijn met dit fenomeen. Na het zien van de rijtest met de nieuwe M5 (rijtest), leek het me wel interessant om eens te kijken wat de prijzen van de M550i inmiddels doen. Immers is die met 462 pk ook niet mis en brengt de ‘550i’ dankzij de standaard M-Performance behandeling tegenwoordig ook best een aardig geluidje voort.

Het valt echter nog niet mee. In Duitsland staat er één exemplaar voor minder dan 70 ruggen te koop. De resterende CO2-tax daarbij optellende, kwam ik al snel tot de conclusie dat de M550i nog niet klaar is voor me. Daarvoor moet ‘ie eerst nog wat jaartjes rijpen. Als in, een swekker-BMW worden. Wist ik van tevoren natuurlijk ook al, maar toch. Was de zoektocht dan totaal nutteloos behalve als dagdroom-exercitie? Nou nee, ik kwam namelijk precies één M550i tegen met een ander kleurtje dan wit, zwart, grijs of het donkerblauw van de introductie. Een goede reden om ‘m te delen met jullie allemaal!

Deze M550i is namelijk duidelijk samengesteld door een liefhebber. Dat blijkt niet alleen uit de kleur van het exterieur, maar ook de rest van het specsheet. De eerste eigenaar heeft het aanvinken van extra’s niet geschuwd. Naast alle gebruikelijke opties in dit segment zijn ook stoelventilatie, de Adaptive LEDs, het uitgebrede Individual lederpakket, de schermpjes achterin, soft close deuren, Night Vision en het Bowers & Wilkins soundsystem van de partij. De bruine kleur van het leder aan de binnenkant combineert soort van oké met de turquoise-achtige buitenkant. BMW noemt de kleur overigens officieel Mintgrün, wat waarschijnlijk weer net wat anders is dan Fidschigrün. Eerder zagen we de kleur ook al op een F80 M3.

De vraagprijs van de auto, die er pas 6.300 kilometer op heeft zitten, bedraagt 79.970 Euro. Ik zou het wel weten in het als-dan scenario, maar ga jij ook voor dit groen met je poen?